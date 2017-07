Megszólal a horrornyaralás egyik kárvallottja: dráma az utazási iroda csődje miatt

„A reptéren felvettük a bőröndünket, kimentünk a várakozóponthoz, kerestük a Green Travel tábláját, ám senki sem várt minket. Egyetlen szerencsénk volt, hogy egy másik utazási iroda is várt charter járatot és ott voltak, magyar idegenvezetők, akik megsajnáltak minket. Ők megpróbálták felvenni a kapcsolatot a Green Travelesekkel, de senkit nem tudtak elérni. Annyit tudtak rajtunk segíteni, hogy visszavittek bennünket a reptérre, hogy klimatizált helyiségben legyünk. Ott egy kávézóban leültettek minket, és megpróbáltak megnyugtatni bennünket. De már ott próbáltak felkészíteni bennünket arra, hogy ez nem sok jóra vezet” - mesélte Novák Zsuzsa.

Majd egy óra várakozás után megjelent a Green Travel idegenvezetője, és azt mondta, hogy mégis lesz utazás, és mindenki mehet a szállodájába. A busznál viszont közölték, hogy nem abba a szállodába kerülünk, ahova a szállást foglaltuk. Több utas nehezményezte, hogy nem olyan színvonalú szállodában lesz, ahova eredetileg befizetett – folytatta a csődbe ment utazási iroda utasa.

„Ebbe is beletörődve felszálltunk a buszra, ahol közölték, hogy van egy rossz hírük: az első napot ki kell fizetnünk, amibe szintén beletörődött mindenki” - idézte fel Novák Zsuzsa.

„A szállodához érve szembesültünk azzal, hogy nemcsak az első napot kell kifizetni, hanem az első hetet. Amikor az idegenvezetőnek feltettük a kérdést, hogy ha kifizetjük az egy hét szállást, akkor legalább a repülőnk biztosítva van-e. Erre az idegenvezető annyit válaszolt kaján mosollyal, hogy haza mindenki hazajut. Ekkor azt mondtuk, hogy nem vagyunk hajlandóak fizetni azért, amit egyszer már kifizettünk” - mondta a turista.

Hozzátette: több ember a konzulátussal is felvette a kapcsolatot. Próbáltak rákérdezni, hogy esetleg a Green Travellel történt-e valami, és ezért van a törökök részéről is ilyen nagy elutasítás. De azt mondták, hogy nem.

Egész délután a recepción várakoztunk; 3 órakor közölték velünk, hogy a Green Travel becsődölt. Mivel így az idegenvezető munkája is véget ért, otthagyott bennünket, és azt mondta, hogy várjuk meg a konzulhölgyet. Ő meg is érkezett tíz óra körül, és azt mondta, hogy rendezik a szállásunkat, akár az első éjszakát ki is fizetik. Ám ez nem így történt – közölte Novák Zsuzsa.

Negyed egykor arra a döntésre jutottunk, hogy az első két napot kifizetjük, mert nagyon tehetetlen helyzetbe kerültünk. Nem kaptunk enni csak este, amikor megszántak minket és lemehettünk vacsorázni. Elég kaotikus helyzet volt. Az itt lévő magyarok hoztak egy közel kisboltból kekszet a gyerekeknek – idézte fel a csődbe ment utazási iroda utasa.

„Ez a 180 ember olyan összetartásban volt, és mindenbe belement, mégis ilyen faramuci és lehetetlen helyzetbe hoztak minket” - fogalmazott.

A turista elmondta: arról, hogy mikor és hogyan fognak hazajutni, semmit sem tudnak.

„Annyit tudunk, amit az otthoni híradásokból olvasunk. Azt mondták nekünk, hogy a konzulhölgy fog minket tájékoztatni” - mondta.

Novák Zsuzsa hozzátette, hogy az Uniqa Biztosítóval – amely a cég vagyoni biztosítékát kezeli – még nem vették fel a kapcsolatot, mivel Törökországból semmit sem tudnak intézni.

