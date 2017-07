A törökországi sokkoló "nyaralás" részletei a helyszínről

Vasárnap délután háromtól hétfő hajnali négy óráig ült Enikő, a férje és a 12 éves kisfiuk a törökországi Alanya üdülőhelyének egyik szállodájában, mire kiderült: meghúzhatják magukat egy éjszakára abban az ötcsillagos hotelben, ahova egyébként egy teljes hetet kifizettek. Másfél éves kisfiukat addigra már egy ott nyaraló magyar család fogadta be a szobájába, hogy a holtfáradt gyereknek ne a szálló huzatos halljában kelljen aludnia.

Amikor vasárnap délelőtt 11-kor megérkeztek a törökországi Antalya repülőterére, még mit sem sejtettek az útjukat szervező Green Holidays vasárnap este bejelentett csődjéről.

„A reptéren senki nem várt, de kb. fél óráig türelmesek voltunk. Aztán kérdezősködtünk, egy másik magyar utazási iroda kint lévő embere nyújtott információkat:

kiderült, hogy senkinek a szállása nincsen kifizetve, úgyhogy vissza is fordítanak minket.

Az utazási iroda ügyeleti számát hiába hívtuk" - írta a hvg.hu-nak Enikő, aki a károsultakból időközben összekovácsolódott társasággal vagy két órát dekkolt még a repülőtéri váróban, mire megjelent a Green Holidays három munkatársa, majd a transzfereket teljesítő buszon közölték, hogy a foglalási rendszer hibájára miatt az első éjszakát újra ki kell fizetniük a szálláson.

Erre sokan méltatlankodni kezdtek, mire a busz kisvártatva megállt, megjelent a török tulajdonos, aki közölte, nemcsak egy éjszakára, hanem egyáltalán nem kapott pénzt a magyar irodától, így az egész heti szállást ki kell újra fizetni.

Mikor – jogosan – felháborodtunk, agresszíven közölte, hogy ha nem fizetünk, akkor mindenkit leszállít a buszról, és ott hagy a puszta közepén. Mivel szerettünk volna a szállodához jutni, megígértük, hogy fizetünk – 45 fokos hőség volt és több csecsemő és gyerek utazott velünk – sorolta tovább a hányattatásaikat Enikő.

A 120 km-re lévő szállásra érkezve a Green Holidays munkatársai – elmondása szerint – azonnal felszívódtak, így a csoport újra az utazási irodát, majd az ankarai magyar nagykövetséget kezdte hívogatni. Valószínűleg utóbbi helyről telefonálhattak a szállodába, mert – bár szobát nem adtak – a hotel személyzete segítőkész volt, kaptak vacsorát, ott nyaraló magyar családok pedig italokkal is ellátták őket.

Hajnali kettőig ültek a szálloda teraszán, akkor érkezett meg személyesen is a konzul,

aki bő két órát volt ott, és megegyezett a szállodával, hogy egy éjszakát mindenki maradhat, ha kifizeti. Enikőék útja egyébként 409 ezer forintba került.

Ha biztosan tudni nem is, de sejteni már szombaton is lehetett, hogy valami nem stimmel a Green Holidays útjával. Tamásnak és Nórának például már a repülőtéren gondjuk akadt, mert – mint arról a hvg.hu-nak beszámoltak – kiderült, hogy egyikük jegyét valaki másnak is eladták. Ezen még túltették magukat valahogy, de az antalyai reptérre érkezve már a váróba sem engedték be őket, hanem a reptér betonján kígyózó sorba parancsolták őket a Green Holidays szűkszavú munkatársai.

"A sor persze nem haladt, a másfél éves gyerekkel enni és inni való nélkül vártuk hogy ránk kerüljön a sor. Egy óra elteltével kiderült, hogy az utasok 90 százaléka nem abba a szállodába megy, ahova fizetett. Kiabált az idegenvezetőkkel mindenki, fenyegetőztek, de hiába, azt mondták, nincs hely a szállodákban, amit lefoglaltunk."

Vagyis Tamásék szerint nemcsak a repülőjegyet, hanem

a hotelszobákat is többszörösen eladták – vagy éppen csak a pénzt szedték be érte, de az adott hotelnek már nem fizették ki, így az kiadta más(ok)nak.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!