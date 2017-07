Pintér Sándor kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot

Mindez azt jelenti, hogy július 1-től visszavonásig a gazdálkodóknak nem kell vízkészlet-járulékot (VKJ) fizetniük az öntözési, halgazdálkodási és rizstermelési vízhasználat vízmennyisége után.

Az intézkedés - amelyet a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével hoztak meg - az éghajlati anomáliák által okozott termésátlag-csökkenés megállítását, illetve a költségterhek mérséklését célozza.

A vízkészlet-járulék kiszámításáról szóló rendelet szerint a június 17-től június 30-ig történt vízkivételekhez kapcsolódó vízkészlet-járulék összegét 20 százalékkal csökkenteni kell.

A NAK korábban a biztonságos élelmiszer-termelés fenntartása érdekében a vízhiányos időszak visszavonásig érvényes megállapítását kezdeményezte, tekintettel a megelőző időszak csapadékhiányára, amely miatt már akkor 10-20 százalékkal kevesebb gabonatermést prognosztizáltak. Emlékeztetnek, hogy a meteorológiai előrejelzések alapján, hosszabb távon is száraz, meleg, csapadékmentes időszakot vártak, amely azóta be is igazolódott. A kialakult helyzet fokozza az aszálykárokat, valamint a szabadtéri tűzesetek kockázatát - hívta fel a figyelmet az agrárkamara.

