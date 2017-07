Orbán Viktor: nekünk is megvan a felelősségünk

Meg akarjuk erősíteni az Európai Uniót belül és kívül is – fogalmazott a magyar V4-es elnökség legfontosabb prioritásáról Orbán Viktor miniszterelnök a négy visegrádi kormányfő, illetve az egyiptomi elnök tárgyalása után. Elismerését és megbecsülését fejezte ki a visegrádi országok nevében Egyiptom államfőjének, hogy stabilizálni próbálja térségét, így – mint mondta – Magyarország határait is védi. "Az elnök úr és kormányának munkája nem csak Egyiptom, hanem az egész Európai Unió védelmét és stabilizálását is szolgálja."

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök (b2) valamint Bohuslav Sobotka cseh Orbán Viktor magyar Robert Fico szlovák és Beata Szydlo lengyel miniszterelnök (b-j) a visegrádi országok (V4) miniszterelnökeinek találkozóján.

Az Egyiptommal szomszédos, ám Moammer Kadhafi diktatúrájának megdöntése nyomán destabilizálódott Líbia ügyében a magyar kormányfő úgy látta, hogy Európának felelőssége van a kialakult helyzetben, mivel beavatkozása előtt nem volt életképes rendezési terve.

"Nekünk is megvan a felelősségünk abban, hogy Líbia északi határa őrizet nélkül, védtelen maradt és kinyílt Európa felé.

Ennek a tanulságát is levontuk az elnök úrral való megbeszélésben" - mondta Orbán Viktor.

A gazdasági együttműködésről szólva a magyar miniszterelnök kiemelte, hogy Közép-Európa és Egyiptom együttműködése elmarad a lehetőségektől. "Az én dolgom lesz majd a következő év során, hogy a V4-ek és Egyiptom gazdasági együttműködésének az optimális formáját megalkossuk, megalkossam, létrehozzam és működtessem, erre tettem is ígéretet - jelentette ki a miniszterelnök."

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök várakozással tekintett a gazdasági és stratégiai együttműködés fejlesztésére, majd rámutatott, hogy politikai megoldásra van szükség az illegális migráció kiváltó okát jelentő konfliktusokra Szíriában, Líbiában és Irakban is, amelyhez több erőfeszítésre volna szükség a nemzetközi közösség részéről. "A visegrádi országok különleges helyzetben vannak az EU-ban és a világban, ezért Egyiptomnak érdemes megerősítenie a partnerségét a csoporttal" - mondta Abdel-Fattáh esz-Szíszi.

Különösen fontosnak nevezte az együttműködést a terrorizmus és a szélsőséges csoportok, ideológiák elleni fellépésben, továbbá az illegális migráció kezelésében.

Robert Fico szlovák miniszterelnök aláhúzta, hogy Egyiptom, az Európai Unióval ellentétben valóban fontos szerepet játszhat Líbia stabilizálásában, eztán a politikus felajánlotta a V4-ek biztonságpolitikai és nukleáris energetikai szakértelmét Egyiptomnak.

Bohuslav Sobotka cseh kormányfő elismerte Egyiptom konszolidáló szerepét a közel-keleti régióban, és maga is úgy látta, hogy Líbia stabilizálása a V4 országok és Egyiptom közös érdeke.

Beata Szydło lengyel miniszterelnök mindemellett támogatta Egyiptom erőfeszítéseit, hogy elmélyítse kapcsolatait az Európai Unióval.

