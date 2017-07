Álomirodákat építenek a régiónkban - dolgozna ilyenben?

Az egyik svéd ingatlanfejlesztő vállalat azt tűzte ki céljául, hogy olyan irodaházakat épít és fejleszt a közép- és a kelet-európai régióban, ahova szívesen mennek dolgozni az emberek. Fejlesztőik, tervezőik egy olyan kiemelkedő építőipari szabványt alkottak meg, amely az épített környezeten keresztül az emberek egészségének és jó közérzetének javítására összpontosít - írta a Világgazdaság.

A WELL néven ismert és elterjedt szabványt a régiónkban a Skanska segít bevezetni, nagy lépést téve a teljes mértékben fenntartható épületek felé. A svéd vállalat lengyelországi irodaprojektje lesz az első közép-európai fejlesztés, amely WELL szabvány szerint épül.

A tanúsítványhoz szükséges minősítéskor azt is mérik, hogy mekkora hangsúlyt kap a személyes kényelem, az egészséges ételekhez való hozzáférés, illetve az épületeknek az emberi testre és lélekre gyakorolt pozitív hatása. Az ilyen épületekben az ott dolgozók a különböző sportlehetőségeket is helyben elérhetik, és lesz, ahol zöldségültetvényeknek is helyet adnak a komplexumban.

A WELL építőipari szabványt először 2014-ben az Egyesült Államokban vezették be. A minősítés alapja egy kiterjedt egészségügyi kutatás, amely azt vizsgálja, hogy azon épületek, amelyekben az emberek az időejük 90 százalékát töltik, milyen hatással vannak az egészségükre és a közérzetükre. Jelenleg több mint 83 millió négyzetlábon (83 millió négyzetméter) közel 400 olyan projekt van, amely vagy rendelkezik a tanúsítvánnyal, vagy regisztrálva van és törekszik a WELL tanúsítvány elérésére.

