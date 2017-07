Vádemelések a bicskei gyermekotthon ügyében

A nyomozásra kijelölt Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az igazgató ellen a rendőrség kiskorú veszélyeztetése és szexuális erőszak bűntette, valamint szexuális visszaélés megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást.

A nyomozók október 12-én tartottak házkutatást és helyszíni szemlét az otthonban. A rendőrök gáz-riasztó pisztolyt és több számítógépet is lefoglaltak az 56 éves férfi irodájából.

A nyomozók több mint 120 tanút hallgattak ki, akik közül

17 sértett lett, közülük egy lány.

A rendőrök az ügyben pszichológust, valamint elme- és informatikus szakértőket rendeltek ki, akik a lefoglalt számítógépeken főként homoszexuális tartalmú pornográf felvételeket találtak.

Az eljárás során több sértett elmondta, hogy az intézet egyik volt nevelője is közeledett feléjük szexuálisan. A 33 éves férfi ellen szexuális visszaélés és kiskorú veszélyeztetése megalapozott gyanúja miatt folytattak eljárást.

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányságon a nyomozást a napokban befejezték, és az ügyben keletkezett 3200 oldalnyi nyomozati iratot vádemelési javaslattal megküldték a Fejér Megyei Főügyészségre.

A Székesfehérvári Járásbíróság nyomozási bírája tavaly októberben elrendelte a bicskei gyermekotthon vezetőjének előzetes letartóztatását. A bírói döntés indoklásban az állt, hogy a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy két, a cselekmény kezdetekor 14. életévét be nem töltött, a nevelése, felügyelete alatt álló kiskorúval több alkalommal - az egyik esetben mintegy 6 éven keresztül - hatalmi, befolyási viszonyával visszaélve szexuális cselekményt végzett, egy további, 14. életévét be nem töltött kiskorút pedig megpróbált erre rábírni. További két esetben mint a gyermekotthon igazgatója az intézetben nevelt, 18. életévét be nem töltött sértettekkel - egy esetben mintegy 5 éven keresztül - szexuális cselekményt végzett, feladatából eredő kötelezettségét súlyosan megszegve, veszélyeztetve a kiskorú erkölcsi, érzelmi fejlődését.

Az RTL Klub október eleji több műsorában beszélt a bicskei gyermekotthon két volt lakója névvel és arccal vállalt nyilatkozatában arról, hogy az intézet igazgatója éveken keresztül molesztált több rábízott gyereket, őket négy, illetve nyolc éven keresztül zaklatta.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma később arról tájékoztatta az MTI-t, hogy egy külső vezető veszi át a gyermekotthon irányítását. A tárca emellett emlékeztetett arra, hogy a gyermekotthonokat működtető Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a gyermekvédelmi gyám jelzése alapján szeptember 23-án szerzett tudomást a gyermekotthonban történt szexuális zaklatás gyanújáról, és azonnal felfüggesztette állásából az intézmény igazgatóját, belső vizsgálatot rendelt el, illetve feljelentést tett a rendőrségen.

