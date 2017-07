Részleges szíriai tűzszünetben állapodott meg az orosz és az amerikai elnök - a nap hírei

Részleges szíriai tűzszünetben, illetve együttműködésben állapodott meg az ukrán válság megoldásáért az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin és Donald Trump a G20 csoport hamburgi csúcstalálkozóján találkozott először egymással. A világ 19 legnagyobb fejlett és felzárkózó gazdaságát, valamint az Európai Uniót összefogó Húszak tanácskozásán megmutatkozott a szabadkereskedelem és a klímavédelem ügyében kialakult nézeteltérés az Egyesült Államok és a csoport többi tagja között. A csúcstalálkozó első napját kísérő zavargásokban 160 rendőr megsebesült, 70 embert őrizetbe vettek.

A kormányfő szerint elvenné a hatáskört a tagállamoktól a tervezett európai menekültügyi hatóság. Orbán Viktor a Kossuth rádióban kitért arra is, hogy az utóbbi években Magyarország megerősítette energiapozícióját, radikálisan csökkentette kiszolgáltatottságát. Az egy hét múlva kezdődő vizes világbajnoksággal összefüggésben kiemelte a budapesti fejlesztéseket, például a Margitsziget, továbbá uszodák felújítását, árvízvédelmi beruházásokat, amelyekre a sportesemény nélkül aligha lett volna lehetőség.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Unió akkor tud megerősödni, ha felgyorsul a bővítési program. Szijjártó Péter egy konferencián ide sorolta még a mindenki számára előnyös Brexit-megállapodást és az Európát valóban megvédő migrációs politikát.

Jövőre a GDP 4,8 százalékát fordítja a családi kedvezményekre a kormány – jelentette ki az államháztartásért felelős államtitkár. Banai Péter Benő közölte: a meghatározó elem a családi adókedvezmény lesz, amely a gyermekeket nevelő családokat érinti. Hozzátette: a makrogazdasági adatok jó alapot adnak arra, hogy a kormány az idén 4 százalék feletti gazdasági növekedéssel számoljon, miközben az államadósság is csökkenő pályán tud maradni.

Az átlagosnál jobb minőségű gabonatermésre számít a földművelésügyi miniszter. Fazekas Sándor az aratási szemle után azt mondta: biztosított az ország kenyérgabona, takarmány és vetőmag ellátása és exportra is jut. Hozzátette: eddig 50 ezer hektáron takarították be a búzát, a termésátlag hektáronként 5,4 tonna körüli. Az őszi árpa 60 százalékát aratták le, a termés minősége jó, átlaga 5 tonna körüli.

Hatósági és etikai eljárást is kezdeményez a Tesco dinnyeakciója miatt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Győrffy Balázs, a köztesület elnöke az InfoRádióban úgy vélte: az áruházlánc a marketing költségeit a dinnyetermelőkre akarja áthárítani és visszaél erőfölényével. A Tesco szerint a hatályos versenyjogi jogszabályi környezet nem teszi lehetővé az árváltoztatást, mert az felveti a kartell gyanúját. Azt is közölte: hazai görögdinnyéből az idén 10 ezer tonnát értékesít Magyarországon, és ugyanennyi magyar dinnye kerül a cseh, lengyel és szlovák áruházakba is.

Eddig 28 ezer magyar katona földi maradványait temették el Oroszországban - mondta Voronyezsben a honvédelmi miniszter. Simicskó István a két magyar központi temető létrehozásának 20. illetve 15. évfordulóján beszélt erről. A Don kanyarban a második világháborúban összesen mintegy 125 ezer magyar katona esett el, sebesült meg, vagy tűnt el.

Olaszországban a migránsok számának korlátozását követeli Matteo Renzi volt kormányfő. A balközép pártok miniszterelnök-jelöltje a maximális befogadási létszám bevezetését javasolja. A Demokrata Párt vezetője szerint Olaszországnak nem kellene uniós hozzájárulást fizetnie, ha a közösségben nem lesz arányosabb a menekültválság terheinek elosztása.

Védett övezetté nyilvánította az Izrael által megszállt Ciszjordániában lévő Hebron óvárosát az UNESCO. Izraelben felháborodást keltett a döntés, a Palesztin Hatóság ugyanakkor diplomáciai sikernek tartja azt. Hebronban mintegy 200 ezer palesztin és néhány száz izraeli telepes él, utóbbiak egy katonailag védett enklávéban a mindkét vallás számára szent helyen.

Elkészült a világ leghosszabb tenger felett átívelő hídja, amely Kína déli Kuangtung tartományát köti össze Hongkonggal és Makaóval. Az 55 kilométer hosszú átkelő használatával az eddig 3 óráról 30 percre csökken a Honkong és Zsuhaj közötti távolság megtételének ideje.

