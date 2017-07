Újfajta büntetéseket kaphatnak a magyar cégek

Büntethetők lesznek a mikro-, kis- és közepes vállalkozások jövő májustól, ha nem tartják be az általános adatvédelmi szabályokat - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: a rendelet legfontosabb újdonsága az elszámoltathatóság, tehát nemcsak meg kell felelniük az adatkezelőknek a rendelet szabályainak, de ezt bizonyítaniuk is kell.

Péterfalvi Attila szerint most a legfontosabb, hogy az adatkezelők felmérjék: jelen adatkezelésük megfelel-e a rendeletnek.

„Több szempontból kell felmérni. Meg kell nézni azt is, hogy jogi szempontból is megfelelnek-e az adatvédelem elveinek. Ilyen téren nagyon sok újdonsága nincs a rendeletnek.

Az érintett tájékoztatását sokkal komolyabban kell venni, és biztosítani kell, hogy a saját adatait ellenőrizhesse.

Ha pedig például a telefonbeszélgetéseknek kéri ki a másolatát, akkor nem az írott változatát kell kiadni, hanem a hanganyagot” - részletezte a hatóság elnöke.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke elmondta azt is: a legnagyobb problémát a mikro-, kis- és középvállalkozások jelentik.

Péterfalvi Attila szerint egy jogszabály alapján és a bírói gyakorlat szerint első hatósági ellenőrzéskor nem büntethetők ezek a vállalkozások, ezen azonban az életbe lépő új rendelet változtatni fog, és jövő májustól ezekkel a cégekkel szemben is bírság szabható ki.

„Ez jövő év május 25-étől nem tartható,

ugyanis a rendelet azt mondja, hogy csak abban az esetben lehet nemzeti jogalkotást hozni és kiegészítő intézkedéseket tenni, amikor erre a jogszabály felhatalmazást ad. Ezért nyilvánvalóan nagyon fontos ezeknek a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak is felkészülniük a rendeletre” - hívta fel a figyelmet a hatóság elnöke.

Péterfalvi Attila arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendeletmódosítás miatt a mikro-, kis- és középvállalkozásokra akár 20 millió euró bírság is kiszabható, ha nem tartják be a törvény által előírt rendelkezéseket.

