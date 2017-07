A külügyminiszter szerint a V4 együttműködés sosem volt ennyire erős és hatékony, mint most - a nap hírei

Az Európai Unió legszorosabb és leghatékonyabb szövetségének nevezte a visegrádi együttműködést a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint az unió most olyan történelmi kihívások előtt áll, hogy az azokra adott válaszok alapvetően határozzák meg Magyarország és Közép-Európa jövőjét is. A tárcavezető a Kossuth Rádióban hozzátette: a magyar elnökség alatt is folytatódnak az úgynevezett V4+ formátumok. Elmondása szerint vannak országok, amelyek a visegrádi csoport tagjai vagy szorosan együttműködő partnerei szeretnének lenni, de a V4 tagjai nem terveznek bővítést.

Eddig mintegy 2 ezer kárigény érkezett a Green Holidays utasaitól a biztosítóhoz. A Magyar Biztosítók Szövetségének szóvivője egyelőre nem tudta megmondani mekkora az összes kárigény, illetve azt, hogy az 500 millió forintos vagyoni biztosíték elég lesz-e a kártalanításra. Gilyén Ágnes közölte: a kárigényeket július 31-éig lehet bejelenteni. A Green Holidays utazásszervező Kft. július 2-án jelentett fizetésképtelenséget.

Példaértékűnek és hatékony eszköznek tartja az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszerét a területért felelős államtitkár. Tállai András elmondta: 2 és fél év alatt 65 ezer regisztrált vállalkozás mintegy 29 millió szállítmányának adatait elemezték a hivatal szakemberei, akik mintegy 10 ezer törvénysértést jegyzőkönyveztek. A jogszabályokat megszegő vállalkozások összesen 616 millió forint mulasztási bírsággal számolhatnak. Az államtitkár hozzátette: az ekáer a gazdaságfehérítés mellett az adóbeszedés hatékonyságát is növeli.

Jövőre tovább bővülnek a családi adókedvezmények - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte: a két gyermekes családok éves szinten 420 ezer forint adókedvezményben részesülnek. Az intézkedés 390 ezer kétgyermekes családot érint. Az államtitkár szólt arról is, hogy 2 év alatt a háromszorosára emeli a fesztiváltámogatási keretet az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A tárca a fővárosi mellett a vidéki művészeti fesztiváléletet is erősítené.

Az LMP szerint a fontos fejlesztések helyett látványberuházásokra költ a kormány. Csárdi Antal, a párt fővárosi közgyűlési képviselője úgy vélte: ma csak azok fejlesztések kapnak zöld utat, amelyek kampánycélokat szolgálnak. Példaként a vizes VB-t említette, amelynek 25 milliárd forintra tervezett költségei már most 130 milliárd forint körül vannak, és senki nem tudja mi lesz a végső összeg.

A kísérő nélküli kiskorúak ellátásáról egyeztetett az Európa Tanács illetékes testülete Budapesten. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása szerint a szerdától itt tartózkodó bizottság nem talált olyan esetet, amely szerint Magyarországon kísérő nélküli kiskorút szexuálisan zaklattak vagy kizsákmányoltak volna.

Hamburgban csaknem 500 rendőr sebesült meg a G20-csúcs idején indított rendőri műveletben. A rendfenntartó erők vízágyúkat és könnygázt is bevetettek a tömeg oszlatására. A szombaton véget ért találkozó után a rendőrök 186 embert állítottak elő, 225-öt őrizetbe vettek, és 37 letartóztatási parancsot is kiadtak.

Kijevben a humanitárius segítségnyújtás folytatását ígérte az ukrán miniszterelnöknek az ENSZ főtitkára. António Guterres kijelentette: támogatja a válság rendezését, ugyanakkor a harcok beszüntetésére szólított fel. Volodimir Hrojszman ukrán miniszterelnök új mechanizmusok bevezetését sürgette a problémák megoldására. Közben Kijevbe érkezett Rex Tillerson amerikai külügyminiszter is, aki a kelet-ukrajnai béke segítésére szólította fel Moszkvát. Ukrán sajtóhírek szerint Kijevbe várják a NATO főtitkárát is.

Bejelentette a kormányerők győzelmét Moszulban az iraki miniszterelnök. Az iraki erők tavaly október 17-én indítottak támadást az ország második legnagyobb városának visszavételéért, amely 2014-ben került az Iszlám Állam kezére. A város ostroma alatt több ezer civil vesztette életét, és csaknem egymillióan kényszerültek otthonaik elhagyására.

Isztambulban több százezren vettek részt egy ellenzéki nagygyűlésen. A rendezvény a Köztársasági Néppárt vezetőjének több mint háromhetes kampányának záróeseménye. A 68 éves politikus június 15-én gyalog indult el Ankarából a 425 kilométerrel távolabbi Isztambulba. A megmozdulással pártja egyik képviselőjének bebörtönzése ellen tiltakozik. A törvényhozót 25 évre ítélték, mert államtitkokat osztott meg egy ellenzéki napilappal.

