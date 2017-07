Egy hétre elegendő csak a vérkészlet

Nyaranta minden évben csökken a véradások száma. Egy átlagos napon 1600-1800-an adnak vért, ez a nyári hónapokban ezerre csökken. A Magyar Vöröskereszt ezért kampányt szervez, mert a műtétekhez ilyenkor is biztosítani kell a megfelelő vérmennyiséget.

A nyári hónapokban is szükség van műtétekhez, baleseti sérülések ellátáshoz, ilyenkor viszont kevesebb a véradó, mert az emberek többsége pihen, kikapcsolódik, elutazik lakhelyéről. Ezért most kampányt indított a Magyar Vüöröskereszt, hogy minél többen adjanak vért ebben az időszakban is.

Nyáron is havonta átlagosan ezer véradást szerveznek, vért adni az ország sok pontján lehet, a véradás.hu oldalon vagy a véradás applikációból lehet megtudni, hogy hol van legközelebb - mondta elé az InfoRádiónak Nagy Gábor, a Magyar Vöröskereszt Országos Irodájának főigazgató-helyettese. Idén a kampánnyal különböző nyereményeket is tudnak adni a véradóknak, hetente és havonta is van sorsolás.

"Mindig igyekszünk alkalmazkodni a potenciális véradókhoz, ezért a nagyobb fesztiválokon és strandokon jelen vagyunk, igyekszünk ott lenni, ahol sok ember van" - mondta a főigazgató-helyettes.

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) nagyobb aktivitására van szükség nyáron, mert ilyenkor sokan nyaralnak, és a meleg miatt nehezebb véradásra bírni a donorokat – mondta a Világgazdaságnak Drexler Donát, a szolgálat főigazgatója.

"A vérkészlet fenntartásához napi 1800 véradóra van szükség. Vérhiány nincs, de folyamatosan változik a készletek szintje egyes vércsoportokban" – mondta Drexler Donát. Nem engedhetik meg, hogy a véradók száma csökkenjen, mert a készletek hat-hét napra elegendők, tehát ha senki nem adna vért, egy hét alatt elfogyna a vérkészlet.

Az A pozitív vérből van a legtöbb, és a legnagyobb igény is arra van. Az AB negatív, azaz a legritkább vércsoportból készült vérkészítményből értelemszerűen kevés van. Ebből alig tízes nagyságrendű készlet áll rendelkezésre. Nullás, A-s és B negatív vérből az OVSZ honlapján elérhető adatok szerint éppen elegendő mennyiség áll rendelkezésre.

