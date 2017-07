Ezért nem bővítik a V4-eket

A külügyminiszter azzal kapcsolatban, hogy Magyarország átvette a visegrádi csoport elnökségét, és az osztrák kancellár a napokban kritikával illette a V4-et, kifejtette: "maga a tény, hogy a nyugat-európaiak ennyit foglalkoznak velünk, alátámasztja azt az igazságot, hogy a visegrádi együttműködés" soha nem volt annyira szoros és hatékony, mint jelenleg. Ez az Európai Unió legszorosabb és leghatékonyabb szövetsége - jelentette ki.

Úgy vélte, "a négy ország hangja együtt sokkal messzebbre és sokkal hangosabban szól", mint ha külön szólalnának meg, és az uniós döntéshozatalban a négy ország együttesen kifejtett akarata már olyan tényező, amit még a nagy nyugat-európai országoknak is számításba kell venniük. Ez az együttműködés soha nem volt ilyen erős, és ennek az időzítése is jó, hiszen az EU most olyan történelmi kihívások előtt áll, amelyekre adott válaszok alapvetően meghatározzák Magyarország és Közép-Európa jövőjét is - magyarázta.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy vannak országok, amelyek kifejezték szándékukat, hogy a visegrádi csoport tagjai vagy szorosan együttműködő partnerei legyenek, és nem tudja cáfolni, hogy "Ausztria is ezek között van, illetőleg volt", de több szomszédos ország is "feltette már ezt a kérdést". Ez is azt mutatja, hogy a V4 "igazi branddé vált, amelyhez jó tartozni vagy jó lenne tartozni" - fogalmazott. Hozzátette: a V4 tagjai azonban eldöntötték, hogy nem bővítik a csoportot, mert a hatékonysága könnyen elveszhet, ha többen lennének.

Megjegyezte ugyanakkor: a V4+ formátumokat a magyar elnökség alatt is folytatják, ennek jegyében már egyeztettek az egyiptomi elnökkel, és a hónap közepén Izraellel is tanácskoznak, hétfőn pedig Horvátországgal, Szlovéniával és Ausztriával kiegészült külügyminiszteri találkozót rendeznek.

A tárcavezető hangsúlyozta: a V4 ereje abban áll, hogy "a négy ország ésszerű politikát folytat", nem véletlenül váltak az EU növekedésének motorjává és legbiztonságosabb térségévé.

Arra is kitért, hogy Magyarország sosem fogja elfogadni a kötelező betelepítési kvótát, az ország területére illegális bevándorlók nem léphetnek. Nemcsak mi vagyunk ezzel így, hanem a visegrádi országok is, és egyre több európai ország ismeri fel, hogy "az eddigi migrációs politika elhibázott volt".

Szijjártó Péter kiemelte: ha bárki összehasonlítja, hogy mit mond Magyarország két és fél éve a migrációval kapcsolatban, és "mit mondanak most a nyugat-európaiak, akkor azt látja, hogy ezek az álláspontok nagyon közel vannak egymáshoz".

Mint mondta, "az elhibázott brüsszeli politika és egyes NGO-k tevékenysége nemcsak egy nagyon súlyos terrorfenyegetést hozott Európa fejére", hanem rengeteg embert sodort életveszélybe, ugyanis biztatást adnak azoknak, "akik az életüket rábízzák az embercsempészekre meg a gumicsónakokra, hogy induljanak meg a Földközi-tengeren keresztül". Ráadásul ellenőrizetlen módon mindenkit be akarnak engedni Európába - fűzte hozzá.

A külügyminiszter Donald Trump amerikai elnök Varsóban csütörtökön elmondott beszédét illetően arról beszélt, hogy az esemény történelmi jelentőségű volt, hiszen Trump világossá tette, hogy Közép-Európa igenis fontos az amerikai külpolitika szempontjából, ráadásul olyan "értékalapú beszédet mondott, amelyet Európában nagy ország vezetőjétől - pláne amerikai vezetőtől - nagyon régen nem hallhattunk": a családról, a hitről beszélt. "Mi nem véletlenül örültünk annak, hogy Donald Trump nyerte az amerikai elnökválasztást, hiszen látszik, hogy az általa képviselt külpolitika sokkal jobb a világnak annál a külpolitikánál, amit a korábbi demokrata adminisztráció képviselt" - mondta. Hozzátette: a Trump által képviselt külpolitikai irány, amely szerint tiszteletben kell tartani minden ország nemzeti sajátosságait, enyhülést hozhat a konfliktusok megoldása tekintetében az egész világon.

