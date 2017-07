Döbbenet, mivel tankolják a NAV autóit

Az utóbbi három évben majdnem félmillió liter üzemanyagot foglalt le az adóhivatal. A forgalomból kivont benzint, gázolajat, más olajszármazékokat a NAV megsemmisítheti, értékesítheti, de saját autóiba is beletankolhatja vagy átadhatja a katasztrófavédelemnek. Utóbbi szervezet felkészülését többször is segítették a lefoglalt tételek - számolt be a Magyar Idők.