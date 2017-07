Életveszélyes már a háziorvoshiány, és milliókért sincs jelentkező

Március óta lehet pályázni arra a több mint 500 praxisra, amely üresen áll, vagyis ahol nincs háziorvos vagy fogorvos. Eddig 46 pályázat érkezett be, és 86 millió forintot már meg is kaptak a nyertes pályázók. A rendelkezésre álló keret 1,2 milliárd forint.

A 46 benyújtott pályázat közül 27 nyertest már kihirdettek, egy pályázó nem kapta meg a praxist, a többi pályázat elbírálása pedig még folyamatban van – tudta meg a Világgazdaság az Emberi Erőforrások Minisztériumától (Emmi). A pályázatokat egyébként október közepéig nyújthatják be az orvosok, eddig közel 86 millió forintot fizettek ki a nyerteseknek.

Az üres praxisok betöltésére kiírt pályázatokra 1 milliárd 250 millió forintot különítettek el.

Jelenleg országszerte összesen 539 betöltetlen felnőttháziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi praxis van. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) honlapján lévő adatok szerint júniusban országszerte 297 háziorvosi és 242 fogorvosi praxis volt betöltetlen.

A legérzékenyebben az orvoshiány a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élőket érinti, ott 47 betöltetlen háziorvosi praxis van. Tolna megyében 15 praxis üres, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 24. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Somogyban és Pest megyében is hasonlóan rossz a helyzet.

Budapesten viszont csak tíz – öt gyermekorvosi és öt felnőttháziorvosi – praxisban nem rendel orvos.

Idén újdonság, hogy az alapellátó fogorvosok is indulhatnak a letelepedési pályázaton. Öten már pályáztak is, három fogorvost nyertesként ki is hirdettek.

Üres fogorvosi praxisok tekintetében a főváros vezet: 31-ben nincs fogorvos, ezek közül 13 gyerekfogorvosi praxis, vidéken például Bács-Kiskun megyében 26, Nógrádban 23 üres fogorvosi praxis van.

