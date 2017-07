Újabb juttatást kapnak a kisnyugdíjasok

Az Erzsébet-program történetében idén először jelentkezhetnek nagyszülők unokáikkal, egyedülálló szülők gyermekeikkel és kétgyermekes családok kedvezményes üdülésre. A pályázatokban a szülők, nagyszülők a 18. életévüket be nem töltött gyermekeikkel, unokáikkal utazhatnak egy 4 vagy 5 napos pihenésre az Erzsébet-programban részt vevő szálláshelyek valamelyikére. A pályázatokra 2017. augusztus 4-ig vagy a létszámkeret kimerüléséig lehet jelentkezni - írja a Napi.hu.

Regisztrálni most is kizárólag elektronikusan lehet, a Erzsébet-program oldalán, ahol pályázói profil létrehozását követően lehet pályázatot benyújtani. A kedvezmény feltételeiről itt írtunk korábban. A sikeres pályázat feltétele a pályázati hozzájárulás határidőben történő megfizetése is, legkésőbb 2017. augusztus 25-ig, szállást foglalni ezt követően lehet majd idénre vagy a következő évre.

