Elrajtolt a vizes világbajnokság - a nap hírei

A nyitóünnepséggel hivatalosan is megkezdődött a vizes világbajnokság Budapesten. Megállapodást írt alá Maryland államban a McDaniel College további budapesti működéséről a külgazdasági és külügyminiszter. Cegléd közelében 16-an megsérültek, amikor felborult egy munkásokat szállító autóbusz. A nap legfontosabb hírei július 14-én.

A nyitóünnepséggel hivatalosan is megkezdődött a vizes világbajnokság Budapesten. Magyarország története legnagyobb sporteseményén július 30-áig több mint 200 ország csaknem 2400 versenyzője vesz részt. A versenyt hivatalosan Áder János államfő nyitotta meg, beszédet mondott Tarlós István főpolgármester és Julio Maglione, a FINA elnöke is. A sportolói esküt Késely Anna és Kenderesi Tamás úszó olvasta fel. Az ünnepségen csaknem 500 táncos, tűzijáték, lézervetítés várta az érdeklődőket a Lánchíd pesti hídfőjénél. A sztárvendég CeeLo Green háromszoros Grammy-díjas amerikai énekes volt. A versenyek központi helyszíne a fővárosi Duna Aréna. A vízilabda legjobbjai a Hajós Alfréd uszodában játszanak, a szinkronúszók a Városligetben mutatják be gyakorlataikat A nyíltvízi úszók versenyét Balatonfüreden tartják. A világbajnokság leglátványosabb száma az óriástoronyugrás a Batthyány térnél lesz.

Megállapodást írt alá Maryland államban a McDaniel College további budapesti működéséről a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Annapolisban úgy fogalmazott: az egyezség azt bizonyítja, hogy a felsőoktatási törvény semmilyen teljesíthetetlen feltételt nem támaszt a külföldi székhelyű egyetemeknek. Ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar jogszabály értelmében az Európai Unión kívüli országok egyetemeinek államközi megállapodás megkötésére van szükség a további magyarországi működéshez. Több más egyetemmel is tartanak a tárgyalások, így a CEU ügyében New York állammal is folynak az egyeztetések.

A hatékony, határokon átnyúló bűnüldözés és a jövőbeni feladatok voltak a főbb témák az unió igazságszolgáltatási ügynöksége, a Eurojust elnökének budapesti tárgyalásán. Polt Péter legfőbb ügyész és Michele Coninsx egyetértett abban, hogy a nemzetközi nyomozó csoportok minden eddiginél hatékonyabb eszközt jelentenek a szervezett bűnüldözésben. Az uniós szervezet vezetője kiemelte, hogy a Eurojust mellett az Európai Ügyészség a legszélesebb körű támogatást nyújtja majd a tagállamok bűnözés elleni erőfeszítéseihez. Ez utóbbihoz Magyarország nem csatlakozott.

Alkotmányos mulasztást állapított meg az egyszázalékos egyházi felajánlásokkal összefüggésben az Alkotmánybíróság. A testület határozata szerint a törvényalkotó nem biztosította az adózóknak, hogy a személyi jövedelemadójuk egyszázalékos egyházi felajánlásáról rendelkező nyilatkozat kedvezményezettjeként valamennyi vallási közösség közül választhassanak. A testület ez év végéig szabott határidőt a parlamentnek, hogy ennek eleget tegyen.

Benyújtotta a plakáttörvényről szóló beadványát az Alkotmánybíróságnak a Jobbik. Staudt Gábor frakcióvezető-helyettes elmondta: a pártja mellett 4 LMP-s, 25 MSZP-s és 4 független képviselő támogatta aláírásával az utólagos normakontroll iránti igényt. A politikus értékelése szerint közjogi érvénytelenség áll fenn, mert az Országgyűlés nem a köztársasági elnök által megfogalmazott aggályokra reagált, hanem új jogszabályt alkotott. Emellett a képviselők feles többséggel fogadtak el pártok gazdálkodására vonatkozó passzusokat.

Cegléd közelében 16-an megsérültek, amikor felborult egy munkásokat szállító autóbusz. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta: az autóbuszon huszonhárman utaztak, közülük tizennégyen könnyebben, ketten súlyosabban sérültek meg. Valamennyien középkorúak, tíz nő és hat férfi. Csámpai Attila hozzátette: a baleset oka egyelőre ismeretlen.

A szabadság árára és a francia nemzeti ünnep jelentőségére hívta fel a figyelmet 1789. július 14-e, valamint a tavalyi nizzai terrortámadás első évfordulójának alkalmából szervezett megemlékezésen a francia államfő. Emmanuel Macron azt mondta: a francia nemzeti ünnep már sosem lesz olyan, mint régen volt. A ceremónián felolvasták a nizzai merénylet 86 halálos áldozatának nevét, majd az összegyűlt hozzátartozók és politikusok egyperces csenddel adóztak emléküknek.

Hat turistát késelt meg egy férfi a kelet-egyiptomi Hurghada üdülőhelyen. Biztonsági források újabb közlése szerint két német nő meghalt. A magyar külügyminisztérium nem tud magyar sérültről. A támadót elfogta a rendőrség. Az egyiptomi belügyminisztérium csak annyit közölt, hogy a késelő hat nőt sebesített meg, valamennyien külföldiek. A támadó tettének oka egyelőre nem ismert.

Jeruzsálem óvárosában rálőtt két izraeli rendőrre három palesztin merénylő, az Oroszlános kapu közelében, a biztonságiak lelőtték a támadókat. A két rendőr a kórházban belehalt sérüléseibe. A rendőrség lezárta a Templomhegyet. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő közölte: a Templomhegyet fokozatosan fogják újra megnyitni vasárnaptól a biztonsági helyzettől függően.

