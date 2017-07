Szemétben úszott egy egész budapesti kerület

„Már behoztuk az újpesti csúszást, a budapesti lomtalanítás pedig nem húzódik el, december elejére lezárul” – írta a társaság a Világgazdaságnak. A létszámgondok enyhítésére az FKF megtehette, ami tehetett: egy hulladékrakodónak havonta bruttó 180-190 ezer forintos alapbért ad, ám további eszköze nincs, mert az egyes munkakörök bérezését már most is a rendelkezésre álló bértömeg maximális kihasználásával állapítja meg.

A lom közben szaporodik. Egyre gyakoribb ugyanis, hogy egyes vállalkozások a főváros más részéről vagy vidékről az éppen aktuális lomtalanítási területre viszik a hulladékot. Ezzel jelentősen hátráltatják a munkavégzést, és vélhetőleg emiatt „termett” az idén a X. kerületben a tavalyi lom másfélszerese. Az idén eddig összesen 20-25 százalékkal több lomot szállított el az FKF, mint az előző év hasonló időszakában.

Általánosságban nem javult a lakosság fegyelme sem. Továbbra is a megadott időpontnál hamarabb készítik ki a hulladékot, amelynek ráadásul 30-40 százalékát nem is lomtalanításkor kell kirakni, hanem vagy a rendszeres szolgáltatás során a tartályokba, vagy a veszélyes hulladékok megadott átvevőhelyére. A „lomizás” terén némileg még romlott is a helyzet, az FKF pedig nem léphet fel a jelenség ellen, mert nincs hatósági jogköre.

