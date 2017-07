Szó szerint lebilincselő az idei EFOTT

Börtönt látogathatnak, de akár bilincselhetnek is azok az egyetemisták, főiskolások, fesztiválozók, akik részt vesznek az idei EFOTT-on, ugyanis első alkalommal a Büntetés-végrehajtási Szervezet is képviselteti magát a rendezvényen.

Első alkalommal, elsősorban toborzási céllal állított fel standot a büntetés-végrehajtás az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóján a Velencei-tónál. Az egyébként 1976 óta évenként megrendezett fesztivál az ország egyik legpatinásabb nyári eseményének számít, amelyen alkalmanként több tízezer látogató vesz részt.

Az érdeklődők az általános toborzási tájékoztatás mellett különböző programokon is részt vehetnek. Az egyik ilyen program a börtönlátogatás lesz, ahol testközelből tapasztalhatják meg a látogatók, hogyan néz ki egy magyar büntetés-végrehajtási intézet belülről, ahová nem mással, mint egy eredeti fogvatartotti szállítójárművel utazhatnak el.

Emellett számos más lehetőséggel is készülnek a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának dolgozói, akik többek között bemutatózárkát is felállítottak a helyszínen, amelyet természetesen szintén mindenki megtekinthet, aki a standhoz látogat. A szervezetnél rendszeresített kényszerítőeszközöket is kézbe vehetik, így

bárki megtapasztalhatja, milyen érzés, ha bilincs kattan a kezein.

Ha valaki ennél is érdekesebb dolgot szeretne kipróbálni, akkor a börtönlátogatáshoz is használt szállítójárművet, az úgynevezett „rabomobilt" is megtekintheti belülről, sőt még fotókat is készíthet róla.

