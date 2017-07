Mi áll a brüsszeli eljárások mögött?

"Nem lehet leszűkíteni az elítélő hozzáállást az Európai Bizottságra (EB), hiszen tudjuk, hogy például az Európai Néppárt, a Fidesz pártcsaládja is elítélte a CEU-ról szóló felsőoktatási törvényt. Ezért nem lehet azt mondani, hogy Brüsszel akarja Budapesttel felmosni a padlót" - mondta a Bruxinfó főszerkesztője.

"Természetesen mielőtt az Európai Bizottság elindít egy jogi eljárást, előtte történik mérlegelés arról, hogy uniós elvek sérülnek-e vagy sem.

Mivel itt alapvető jogokról is szó van - ez elég gyakran felbukkan az EB érvelésében -, ez lehet egy politikai értékítélet is,

hiszen ezek a jogok elég minimálisan vannak kodifikálva, vagyis nincsen pontosan leírva, hogy mit jelent például az egyesülés szabadságának megsértése" - sorolta a főszerkesztő.

"Az EB azonban, mint az uniós jog betartásáért felelős szervezet, gyanú vagy probléma észlelése esetén nem tehet mást, mint elindít egy jogi procedúrát. Ennek során azonban elvileg politikai megfontolásokat nem vihet bele se pozitív, se negatív értelemben.

Hiszen végső soron tulajdonképpen az EB jogi okoskodása mérlegre fog kerülni, amikor az Európai Bíróságra kerül az ügy"

- mondta Gyévai Zoltán.

A helyzet most a szokottnál is több szereplős, hiszen az Északi Liga olasz ellenzéki párt képviselőházi frakcióvezetője szégyenletesnek nevezte az EB Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárását. A képviselő úgy fogalmazott, hogy ezek után lehetetlen azt állítani, hogy Európa nem a háttérhatalmakat védi. Hogy háttérhatalom alatt mit ért, az nem fejtette ki részletesen, de ő is említette Soros Györgyöt. Szóval úgy tűnik, hogy ezzel a döntéssel Európa más országaiban, más pártoknál is sikerült az állóvizet kicsit megmozgatnia az Európai Bizottságnak.

Ezzel kapcsolatban Gyévai Zoltán elmondta: "Nyilvánvalóan mindenki a saját belpolitikai szempontjai szerint mérlegeli az eseményeket. Természetesen nem lehet elbagatellizálni az Északi Liga véleményét, de azt látni kell, hogy az Északi Liga más pártokkal egyetemben - mint amilyen a francia Nemzeti Front - nem kifejezetten Európa szalonképes politikai erőihez tartozik. Ezért az ilyen kommentárt ebbe a kontextusba kell helyezni. Még akkor is, ha azt, hogy valakinek igaza van, nem az határozza meg, hogy szalonképes-e vagy sem. Nem szalonképes erők is képesek tenni olyan állításokat, amelyek nem állnak messze a valóságtól. Arra azért hívnám fel a figyelmet, hogy a kijelentésben vannak belpolitikai szempontok is, hiszen Olaszországban várhatóan jövőre választások lesznek" - mondta a Bruxinfó főszerkesztője.

