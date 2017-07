Az Iszlám Államhoz csatlakozott volna a magyar fiatal

Az ítélkezési szünet utánra, szeptember 13-ra tűzte ki a Székesfehérvári Törvényszék az F. Viktor és társa ellen terrorcselekmény előkészülete miatt indult büntetőper első tárgyalási napját – tudta meg a Magyar Idők Varga ­Noémi törvényszéki sajtószóvivőtől. A tanácsvezető bíró, Sárközi Ilona egyelőre egy tárgyalási napot tűzött ki, amelyen ismertetik a vádiratot, és kihallgatják az eljárás két terheltjét.

A június 1-jén benyújtott vádiratban terrorcselekmény előkészületével vádolta meg a Fejér Megyei Főügyészség a móri férfit, akinek meghosszabbította előzetes letartóztatását. A másik – a vád szerint terrorcselekménnyel fenyegetéssel is vádolt – győri férfi ellen lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el.

A vád szerint 2015 januárjában a vádlottak egy internetes portálon váltottak üzeneteket váltottak, F. Viktor felajánlotta társának, hogy tartson vele és csatlakozzanak az Iszlám Állam (ISIS) terrorszervezethez. Az együttes kiutazás végül útlevél hiányában, illetve anyagi okokból meghiúsult, és csak a móri vádlott utazott ki még ugyanabban a hónapban, Törökországon át Szíria felé tartott. A Magyar Idők értesülése szerint értesülése szerint őt még török területen török titkosszolgálati tisztek elfogták, letartóztatták, majd néhány hét Isztambulban letöltött börtönbüntetés után visszatoloncolták Magyarországra. A vád szerint a győri vádlott 2016 júliusában egy nyilvános Facebook-oldalon olyan kommenteket jelentetett meg, amelyekben terrorcselekmények elkövetését helyezte kilátásba, illetve segítséget kínált az ISIS terrorszervezethez csatlakozni kívánó személyeknek.

Kirendelt védője szerint a móri férfi onszolidált, kiegyensúlyozott, lelkileg is egyensúlyban van, a börtönben jót tett neki a rendszeres életvitel, még hízott is. Szabadlábon F. Viktor talajvesztett ember volt, ide-oda sodródott, tudatmódosító szerekkel is élt, munkája nem volt, és családi kapcsolatai sem működtek. Az előzetes letartóztatás meghosszabbításának egyik indoka is éppen az volt, hogy nincs semmilyen külső kapcsolata, így tartani lehet a visszaeséstől, a bűnismétléstől, attól, hogy ismét meggondolatlan döntést hoz. Az ügyvéd szerint védence el is mondta a hatóságoknak, hogy a világhálón azzal töltötte minden idejét, hogy valamiféle életcélt találjon magának. Így bukkant rá az ISIS propagandahonlapjaira, és a látottak azt az érzetet keltették benne, hogy megtalálta élete értelmét, hogy végre valakiknek fontos lehet, és

otthonra találhat az ISIS-nél.

Pintér András elmondta azt is, hogy F. Viktor mélységesen megbánta tettét, most azon vannak, hogy biztos külvilági hátteret teremtsenek számára, hogy indítványozhassák az előzetes letartóztatás megszüntetését - olvasható a Magyar Idők cikkében.

