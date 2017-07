Béremelést követelnek a köztisztviselők - a nap hírei

Több mint 5 ezren vettek részt a köztisztviselők munkabeszüntetésében. A következő években 700 milliárd forintra is bővülhet a közép-magyarországi régió egészségügyi hálózatára fordítható összeg. Megkezdődött a brit kiválási tárgyalások második fordulója. A nap legfontosabb hírei július 17-én.

Több mint ötezren vettek részt a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete által hirdetett munkabeszüntetésben - közölte az érdekképviselet elnöke. Boros Péterné az InfoRádióban elmondta: a kétórás demonstrációval is a bérkövetelésükre kívánták felhívni a figyelmet. Hozzátette: az érdekképviselet első lépésben 25 százalékos, 3 év alatt összességében 50 százalékos emelést követel. Boros Péterné szólt arról, hogy a kormányzattal augusztus elején folytatódnak a tárgyalások.

Támogatják a közalkalmazottak bérköveteléseit a parlamenti frakcióval rendelkező ellenzéki pártok. Az MSZP és a Jobbik a helyzet mielőbbi rendezését sürgeti, az LMP szerint pedig Rogán Antal minisztériumának propagandára szánt keretéből lehetne bért emelni. A kormánypártok támogatnak minden olyan bérkövetelést, amelyre lehetőséget ad a gazdaság helyzete, de csak közvetítő szerepet játszhatnak, mert a béremelés az önkormányzat hatásköre. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter csaknem egy hónapja azt mondta: a közalkalmazottak bérkövetelése jogos, de nem teljesíthető.

Az egészségügy lemaradását, hátrányát nem lehet pár nap alatt ledolgozni - jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály a Szent János Kórház nővérszállójának felújításával kapcsolatban hangsúlyozta: a kormány 2010 óta 500 milliárd forintot fordított a kórházak megújítására. A felújítások és eszközbeszerzések mellett a tárcavezető szükségesnek nevezte az ágazatban a bérfejlesztést, ami 2010 óta két ütemben meg is történt.

Már ebben az évben 40 milliárd forintot fordít a közép-magyarországi régió egészségügyi hálózatának rekonstrukciójára a kormány. Az összeg a következő években 700 milliárdra is bővülhet - jelentette ki az Egészséges Budapest Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos. Cserháti Péter az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: 21 milliárd forintot ad az állam a fővárosi kórházaknak arra, hogy diagnosztikai műszereket vásároljanak. A 40 milliárdos keret másik részét a tervezési közbeszerzések pályázataira költik el.

Csütörtökig Budapesten tárgyal az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanjahut 3 napos látogatása alatt fogadja Orbán Viktor miniszterelnök és Áder János köztársasági elnök. Az izraeli kormányfő részt vesz a V4-ek találkozóján is. A TEK az útvonal-korlátozásokat, tekintettel a FINA VB miatt bevezetett egyéb korlátozásokra is, csak a külföldi delegáció biztonságos mozgásához feltétlenül szükséges ideig tartja fenn.

Továbbra sem tartja megoldásnak a migrációt a világ problémáira az emberi erőforrások minisztere. Balog Zoltán a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen mondta ezt, a maiduguri püspök előadása előtt. A miniszter hangsúlyozta: nem a migráció, hanem a helyben segítés a megoldás. Közlése szerint ezért hívott meg a kormány egy ösztöndíjprogramban keresztény fiatalokat Magyarországra. A maiduguri püspök kiemelte: Nigériában a Boko Harammal szembeni harcban az egyik legnagyobb ellenség a korrupció.

A brüsszeli tehetetlenség veszélybe sodorja az embereket - jelentette ki az uniós külügyminiszterek brüsszeli tanácskozása után a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: nincs vesztegetni való idő az Európát érintő migrációs válság megoldásában. Diplomáciai források szerint a tanácskozáson megakadályozta a földközi-tengeri uniós misszió meghosszabbítását Olaszország. A misszió hatálya július 27-én jár le, de egyes szakemberek szerint az Róma számára egy ideje már inkább nehézséget, mintsem segítséget jelent.

Megkezdődött az Egyesült Királyság európai uniós kiválásáról szóló tárgyalások második fordulója Brüsszelben. A június 19-i első egyeztetésen a felek mindössze a menetrendről egyeztek meg. A mostani fordulónak az állampolgári jogok, a fennmaradó brit pénzügyi kötelezettségek és az ír-északír határellenőrzés kérdései lesznek a középpontjában.

Újabb erdőtüzek pusztítanak a horvátországi Dalmáciában. A legsúlyosabb a helyzet Split-Dalmát megyében, ahol több falut is körbevett a tűz, több helyi lakost is turistát is evakuáltak. Több településen nincs víz és áram. A legnagyobb problémát az okozta, hogy a tűzoltók az erős széllökések miatt nem tudták feltartóztatni a lángokat. Az erdőtüzeket csak levegőből lehet eloltani.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!