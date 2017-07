Durva összecsapás a bulinegyedben

A Magyar Idők azt írja, egyre nagyobb a lakossági ellenállás Belső-Erzsébetvárosban, az úgynevezett bulinegyedben, az ott élők múlt csütörtökön már lakossági fórumot is tartottak. A Facebookon szerveződő Élhető Erzsébetvárosért csoport által meghirdetett rendezvényen mintegy kétszázan voltak. A tapasztalataikat összegezve az alapító kiemelte, egy valódi csendrendeletet szeretnének. Garai Dóra úgy fogalmazott, azt szeretnék elérni, hogy a szórakozóhelyek – más budapesti kerületekhez hasonlóan – reggel 6 óra helyett csak éjjel 1-ig tarthassanak nyitva.

A Magyar Idők felidézi, a fórumon elhangzott, van olyan hétvége, amikor két éjszaka akár 150-200 ezer szórakozni vágyó is megfordul a kerületben, ellehetetlenítve az ott élők életét. A lakók a hajnalig tartó ordítozáson, piszkításon kívül más súlyos problémákat is megosztottak a lakók. Sokan a nyílt prostitúciót, a drogok utcai jelenlétét, a garázda cselekményeket is megemlítették. Többen az internetes napi lakáskiadást, az Airbnb szolgáltatásait kifogásolták, mondván, sokszor olyanoknak adják ki az ingatlant, akik csak légyottokra használják azt.

A rendezvényen a vendéglátósokat a Grund vezetője, Mann Dániel képviselte, aki jelezte, nem tudja, mi a megoldás, de hozzátette, Európában van húsz város, ahol megtanulták kezelni a problémát. A kerület rendészeti igazgatója pedig azt mondta, bár a közterület-felügyelők 24 órában teljesítenek szolgálatot, kevesen vannak, ráadásul csak szabálysértések esetén intézkedhetnek.

A rendteremtés irányába mutat, hogy június végén Vattamány Zsolt polgármester kitiltotta a lakók és a járművezetők által is egyaránt kritizált sörbicikliket, a beerbike-okat. Közben a VIII. és a IX.

kerület vezetése is olyan szabályokon dolgozik, amelyek a mostaninál szigorúbban korlátoznák a szórakozóhelyek nyitvatartását, ezért Erzsébetváros is kénytelen lesz módosítani helyi rendeleteit, különben még több vendég érkezhet az amúgy is túlterhelt kerületbe - olvasható a Magyar Idők cikkében.

