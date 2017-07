Cserháti Péter: húszmilliárdos eszközbeszerzés lesz idén a budapesti kórházakban

Huszonnégy helyszín és projekt között osztják szét ezt a negyvenmilliárd forintot - tájékoztatott a miniszteri biztos.

"21 milliárd forint szolgál azonnali orvostechnológiai beszerzésekre.

A fővárosban a források híján eszközpótlásra és -fejlesztésre sem nagyon volt mód az elmúlt években,

elöregedett és hiányzó készülékek vannak, amire az elmúlt napok eseményei is rámutattak. Ebből következően idén december 31-ig kell lebonyolítanunk azokat az előkészített közbeszerzéseket, amelyek erre a huszonnégy helyszínre különböző típusú eszközök beszerzését lehető teszik. MR-, CT-, sugárterápiás, tehát nagyértékű készülékek is vannak köztük, ezek év végére üzembe állnak, azt reméljük, pótolják a hiányokat.”

19 milliárd forintot az Egészséges Budapest Program közbeszerzési pályázataira költenek el - tette hozzá Cserháti Péter.

„Az összeg második fele a tervezést szolgálja, azt a folyamatot, amelyet már hetek óta próbálunk segíteni. Egy megjelent kormányrendelet tette lehetővé a tárgyalást az önkormányzatokkal a különböző kerületi építési szabályzatok módosításához. Ezek birtokában most a tervezési közbeszerzéseket ki is lehet írni. Ilyen nagy projektek esetén a tervezés is nagyon sokba kerül. Az ilyen, uniós szabályokat meghaladó nagyságrendű közbeszerzések kiírását teszik szükségessé.”

A tervezésre kiírt pályázatokat várhatóan még idén meghirdetik - ígérte Cserháti Péter az Egészséges Budapest Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos.

Szuperkórház a Dobogón

Cserháti Péter beszélt arról is, hogy 2023-ra készülhet el a dél-budai szuperkórház a XII. kerület Dobogó nevű részén. Az Egészséges Budapest Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos egyetért azzal, hogy szükség lesz a tömegközlekedés fejlesztésére is.

A gyermekgyógyászati ellátás miatt kellett új területet vásárolni a dél-budai szuperkórház felépítéséhez, ahelyett, hogy egy már meglévő létesítményt fejlesztettek volna - mondta a miniszteri biztos.

„Szakmailag a Szent Imre Kórház fejlesztését támogattuk, de akkor még „csak” arról volt szó, hogy oda baleseti sebészetet, kardiológiát kell vinnünk, a Honvédkórházhoz kell hasonlóvá tennünk. Ott sincs helyben gyermekellátás, a nem messze lévő Bethesda kórház végzi. Akkor változott meg, amikor hozzátették ezt az új színt, azt az ezer ágyat viszont nem tudtuk volna a Szent Imre Kórház területén elhelyezni. Állami ingatlan a környékén csak egy volt, az Etele téren egy MÁV-ingatlan, de az a metró és az állomás közötti térben olyan rezgésnek van kitéve, ami komoly szennyezést, költséget jelentett volna. Voltak magáningatlanok, de ilyen nagyságrendű, tíz hektáros területet nem könnyű találni. Számos helyszínt próbáltunk ki, így maradt fent a Dobogó.”

Az új kórház jól megközelíthető lesz

- ígérte Cserháti Péter.

„Autóval, autóbusszal a javítások után a közlekedés jó vagy javulhat. Kérdés, amit a kerületi önkormányzat is jelzett, a kötöttpályás közlekedésnek lehetősége. A megoldások is ennek a koncepciónak, elemzésnek a tárgyát kell hogy képezzék.”

A tervpályázatokat még az idei év végén kiírják. A végleges szerződések jövő nyáron, az építési engedélyek pedig 2019 elején lesznek meg, a építkezés tehát 2020-ban kezdődhet és 2023-ban fejeződhet be - mondta Cserháti Péter, az Egészséges Budapest Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos az InfoRádió Aréna című műsorában.

Kapcsolódó hanganyagok Cserháti Péter: jól megközelíthető lesz a szuperkórház Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!