Az MSZP titkos széfjét keresik

Néhány éve Simon Gáborról, az MSZP akkori elnök-helyetteséről derült ki, hogy ausztriai számlákon több százmillió forintot titkolt el, a legutóbbi hírek szerint pedig Czeglédy Csabáról, a szocialisták Vas megyei „vezető politikusáról”, valamint Gyurcsány Ferenc és Botka László „bizalmasáról” derült ki, hogy hárommilliárd forintos tételben vádolható bűnszövetkezetben elkövetett csalással - idézi a Magyar Idők Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatójának keddi sajtótájékoztatóján elhangzottakat.

A kormánypárt kommunikációs igazgatója kiemelte, a Fidesz utóbbi ügyben arra is választ vár, hogy jutott-e az MSZP-nek és a DK-nak is ezekből a pénzekből, hol van a 3 milliárd forintnak a ma még elő nem került nagyobbik része. Czeglédy Csaba és ügyvédje is először tagadta a titkos széfek létezését, de egy osztrák banki határozat megerősítette azt és abból tízmillió forint értékben kerültek elő aranyrudak – fejtette ki Hidvéghi Balázs, aki szerint ennek tudatában jogosan merül fel a kérdés, hogy nem ez az egyetlen rejtekhely - olvasható a Magyar Időkben.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!