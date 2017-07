Terrorizmus elleni munkacsoportot hoznak létre a visegrádi országok Izraellel - a nap hírei

Az izraeli miniszterelnök kezdeményezésére közös, terrorizmus elleni munkacsoportot hoznak létre a visegrádi országok a zsidó állammal - jelentette be a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor a V4-ek és az izraeli kormányfő budapesti találkozója után közölte: az öt ország a technológiai együttműködést is előkészíti. Benjámin Netanjahu hangsúlyozta: az együttműködés a terrorizmus elleni harcban és az innovációban Európa és a visegrádi országok érdekét szolgálja. Úgy vélte: újra kell fogalmazni a kapcsolatokat Izrael és az Európai Unió között. Az is elhangzott: a két állam minden segítséget megad ahhoz, hogy a két ország cégei sikeresen együttműködjenek. A kormányfő az izraeli miniszterelnökkel látogatást tett a Dohány utcai zsinagógában.

A magyar élelmiszeripar meghatározó szereplője az európai és a világpiacnak - jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály az egymilliárd forintot meghaladó, több mint 500 millió forintos állami támogatással megvalósult Nádudvari Élelmiszer Kft. fejlesztéséhez kapcsolódó eseményen kiemelte: Magyarország 2016-ban elért 93 milliárd eurós exportjának 7 százalékát az élelmiszeripar adta. Ez azt jelenti, az ágazat 2000 milliárd forint értékben állított elő külpiacokon értékesített termékeket.

Engedélyezte az Európai Bizottság a Richter depresszió kezelésére kifejlesztett szerének európai forgalomba hozatalát. A cariprazine a Richter saját fejlesztésű hatóanyaga, amelyet tavaly márciusban vezettek be az Egyesült Államokban a bipoláris mánia és skizofrénia kezelésére. Az antipszichotikumról májusban adott ki pozitív véleményt az európai Gyógyszerügynökség illetékes bizottsága. A medicina Európában az ártárgyalások után várhatóan a jövő év végén kerül forgalomba.

Zökkenőmentes lesz az idei tankönyvellátás, az iskolák időben megkapják a kiadványokat - jelentette ki a Könyvtárellátó ügyvezető igazgatója. Tőczik Zsolt elmondta: a könyvek kiszállítása augusztus 1-jén kezdődik és 31-éig tart. Az iskolák 13 millió 50 ezer tankönyvet rendeltek meg, ebből 12 millió példány jut el a diákokhoz, 825 ezret az iskolai könyvtárak kapnak, 307 ezret pedig a pedagógusok.

Tagadta a jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás vádját Kovács Béla jobbikos európai parlamenti képviselő a Központi Nyomozó Főügyészségen. A politikus kihallgatása után arról számolt be: kizárólag a költségvetési csalás vádjával kapcsolatban tettek fel neki kérdéseket, a kémkedési ügyről nem volt szó. A gyanú szerint a politikus 2012-ben és 2013-ban négy emberrel fiktív gyakornoki szerződést kötött 4, illetve 6 hónapos időtartamra. Ezért több mint 28 ezer eurót, vagyis, 8,5 millió forintot meghaladó összeget vett fel az Európai Parlamenttől.

A Magyar Utazási Irodák Szövetségének alelnöke szerint biztonságban vannak az utazási irodák ügyfelei, jóhiszemű működés esetén a fogyasztóbarát jogszabályok megfelelő anyagi és hazatérési védelmet biztosítanak. Molnár Judit a Green Holidays iroda csődjével összefüggésben azt mondta: valóban voltak csődök az elmúlt években, de az esetek többségében a vagyoni kaució 100 százalékban elegendő volt a kártérítésre. Hangsúlyozta: olyan nem fordulhat elő, az utas külföldön ragadjon. Közben az UNIQA biztosító megerősítette: a hónap végén megkezdi a Green Holidays utazási iroda károsultjainak kártalanítását.

A rendőrségi átvizsgálás után újraindult a nemzetközi vonatközlekedés az országban. Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője az InfoRádióban elmondta: egy ismeretlen férfi telefonon tett bejelentést arról, hogy robbanó szerkezetek vannak a Magyarországon közlekedő nemzetközi járatokon. A Nemzeti Nyomozó Iroda közveszéllyel fenyegetés bűncselekményének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást.

A vitatott igazságügyi reform felfüggesztésére szólította fel a varsói kormányt az Európai Bizottság. A brüsszeli testület súlyos aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a tervezett változtatások alááshatják Lengyelországban a bíróságok függetlenségét. A bizottság jelezte: az ügyben szükség esetén kész kötelezettségszegési eljárást indítani. A varsói kormány alaptalannak nevezte Brüsszel bírálatát.

A horvátországi tüzek miatt kialakult helyzetre figyelmeztette az országba induló magyar állampolgárokat a konzuli szolgálat. A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatása szerint a Dalmáciában keletkezett tüzet lokalizálták a hatóságok, de a tűzoltóság ügyeletet tart a helyszínen. Az autópálya, valamint a közutak teljesen járhatók.

Bekérették szerdán a német külügyminisztériumba Törökország berlini nagykövetét, a tárca vezetője, Sigmar Gabriel megszakítja szabadságát a német-török kormányzati viszony további romlása miatt. A külügyi szóvivő tájékoztatása szerint érthetetlennek és elfogadhatatlannak tartja egy német emberi jogi aktivista előzetes letartóztatását, és követelik azonnali szabadon bocsátását.

