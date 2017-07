Újabb ágazat jelentkezett be a 240 ezres bérminimumra

A munkaadói oldal képviselői a Magyar Időknek azt jelezték: elismerik, hogy ebben az ágazatban is beszélni kell a bérekről, azonban szerintük annyira összetett a kiskereskedelem, hogy a kormány segítsége nélkül nem fognak tudni megállapodni a dolgozókkal.

Tovább romolhat a létszámhelyzet a kiskereskedelemben, ha a munkavállalók jövőre a turizmusban nagyarányú béremelést kapnak. A másik hiányágazat ugyanis a tervezett, 240 ezer forintos bérminimummal sokkal vonzóbb lesz rengeteg olyan dolgozónak, aki kiábrándult a kereskedelemből, és a jövedelme még mindig nem versenyképes – közölte a Magyar Időkkel Buday Pálné, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) alelnöke.

Mint mondta, ezért reprezentatív szakszervezetként kezdeményezik a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság összehívását annak érdekében, hogy – hasonlóképpen a szállodásokhoz, illetve a vendéglátósokhoz – külön megállapodás születhessen a szektorban dolgozók legalacsonyabb juttatásának emeléséről.

"A többi ágazatnak is fel kellene zárkóznia a turizmushoz, különben eltorzul a munkaerőpiac, a már most is jelentős létszámválság pedig több területen fokozódhat. Eddig az ipar és a külföldi munkalehetőségek szívták el a boltokból, áruházakból a szakembereket és már a képzettség nélküli dolgozókat is. Arra is fel kell készülni, hogy – akár rövid átképzés után – jövőre a turizmusban helyezkednek el azok, akikre itt volna szükség."

Az alelnök elmondta, a kiskereskedelemben nincs ágazati kollektív szerződés, ami Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke szerint orvosolhatná a létszámhiányt, de legalábbis megállíthatná a folyamatos elvándorlást a boltokból.

A Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság munkaadói oldalát képviselő egyik szervezet, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Magyar Idők megkeresésére elmondta: amennyiben megérkezik a felkérés a munkavállalók részéről, a két másik taggal, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek (ÁFEOSZ-Coop) és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségével, valamint a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségével együtt mérlegelik, hogy létrejöhet-e a párbeszéd a felek között. Vámos György elmondta, eddig egyetlenegyszer sem sikerült tető alá hozni olyan közös ajánlást az ágazatban, amiből kollektív szerződés született volna, mert nem találtak mindenki számára elfogadható feltételeket. A főtitkár óvatosan fogalmazott annak kapcsán, lát-e esélyt arra, hogy az alacsony bérek problémáját hasonlóképp oldják meg, mint a turizmusban. Másképp húzná a kisebb, önálló boltok zsebét és másként a multikét az ágazati szinten egységesen garantált bér – jegyezte meg Vámos, hozzátéve: akad olyan áruházlánc, ahol jelenleg is meghaladja a legkisebb fizetés a bruttó 240 ezer forintot.

Természetesen nem zárkózunk el attól, hogy tárgyaljunk a kérdésről, mert a munkaadói oldal is tisztában van azzal, hogy nagy probléma jelenleg a munkaerőhelyzet. Azonban csak a piaci szereplők, illetve a dolgozói oldal a kormány segítsége nélkül nem fog tudni mit kezdeni egymással – jelentette ki a Magyar Időknek Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-Coop elnöke.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!