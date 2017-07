Bár az emancipációs törekvések 100-120 évvel ezelőtt csak a választójogért való küzdelemről szóltak, az akkor megfogalmazott igények mára kártékony értéktorzulás hoztak a társadalomban főként a női és a férfi szerepek változásában – mondta a Figyelőnek adott interjújában Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta. A professzor asszony kifejti: részben a konzumkultúra eredménye, hogy a férfi és a nő harca mára még az együttműködést is felülírta: a vetélkedés pedig ma az élet minden területén jelen van, a legfőbb értékek helyét pedig a pénz uralja.

Hazugságvizsgálatnak veti alá a Heti Világ Gazdaság a kormányt, a lap újságírója szerint ugyanis még abból is sikerpropagandát űz a kabinet, hogy nemrég két beteg elhunyt CT-vizsgálatra szállítás közben, illetve azt követően. Felidézik Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter elnéző nyilatkozatait ügyben, és emlékeztetnek a miniszterelnökséget vezető miniszter hasonló esetben 2010-ben tett kijelentéseire. Cáfolják továbbá azt is, hogy az elmúlt időszakban a magyar költségből 50 milliárdot költöttek képalkotó és diagnosztikai eszközök beszerzésére – hangsúlyozzák, hogy nincs ok kormányzati büszkeségre, mert ez a projekt teljes mértékben uniós támogatással valósult meg.

A Heti Válasz az LMP elnökségéből egy éve távozó ügyvéddel, Schiffer Andrással készített interjút. Aki szerint az ellenzék ismét matekozással tölti az időt, ahelyett, hogy az ország ügyeivel foglalkozna. A volt LMP-s vezető úgy fogalmazott: Botka László MSZP-s miniszterelnök jelölt mögött egy egész SZDSZ-es Jurassic Park gyülekezik. Schiffer úgy látja, jövőre sem lesz kormányváltás Magyarországon, ennek pedig részben az az oka, hogy nincs olyan párt, amelyik elismeri, hogy 2010 óta – bár nem mindig – de sokszor jól működött Orbán Viktor szimata az ország és a világ állapotáról.

Kapcsolódó hanganyagok Bagdy Emőke: A legfőbb értékek helyét a pénz uralja - hetilapszemle Meghallgatom

