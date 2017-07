Így lehetne több férfi az oktatásban, nagy szükség van rájuk

Az oktatás területén végzettek 80 százaléka nő Európában – derül ki az Eurostat júliusi felméréséből, amiről a Magyar Nemzet írt. Ez azt jelenti, hogy a kontinensen az oktatás számított a „legnőiesebb” területnek a diplomát szerzők körében 2015-ben, míg a leginkább férfiak uralta terület – 81 százalékkal – az információtechnológia volt. Az Európai Unióban összesen közel 5 millióan szereztek diplomát tavalyelőtt, a végzettek 58 százaléka pedig nő volt.

Nem lett vonzóbb

Hazánkban 11 100 fő szerzett oktatási tárgyú diplomát, a végzettek közül több mint 9100 a nő, ami 82 százalékos arányt jelent. Hogy a férfiak számára a pedagógus-életpályamodell bevezetése után sem lett vonzóbb a tanári pálya, a múlt ősszel kezdődött tanév adatai bizonyítják: a 2016/2017-es tanévben például több mint 154 800 tanár kezdte meg a munkát, köztük kevesebb mint 27 ezer férfi. Az általános iskolában tanítók közel 87 százaléka, a gimnáziumban dolgozók 70, míg a szakgimnáziumban ténykedő pedagógusok 63 százaléka volt nő.

Az Oktatási Hivatal pedagógusképző felsőoktatási intézményekről szóló, 2016/2017-es tanévi adata szerint az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) bölcsészkarán osztatlan tanári képzésben részt vevők háromnegyede nő volt, akárcsak a Debreceni Egyetem (DE) hasonló képzésén.

Ugyanakkor a természettudományos tanárképzésben már egyáltalán nincs női dominancia:

például az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) természettudományos karán osztatlan tanárképzésében részt vevők 60 százaléka férfi.

Más mintát adnak

– Szükséges lenne, hogy több férfi lépjen a pedagógusi pályára, hogy a gyerekek az általuk nyújtott mintát is megtapasztalhassák – nyilatkozta lapunknak Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének vezetője.

Úgy látja, többek közt azért nem lépnek férfiak a pályára, mert társadalmi elvárás velük szemben, hogy minél gyorsabban és minél nagyobb karriert fussanak be. – Ezt ma nagyon nehéz elérni Magyarországon, mikor egy pályakezdő informatikus bére egy év alatt a duplájára nő, és eléri annak a pedagógus-szakvizsgával rendelkező tanárnak a fizetését, aki 25 éve a szakmában van – mondta. Arról is beszélt, a pedagógusok társadalmi megbecsültsége is alacsony, ezen sokszor a kormányzati megnyilatkozások sem segítenek.

