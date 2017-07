Orbán: Budapest bármit meg tud rendezni - a nap hírei

Továbbra is nemzeti feladatnak tartja a határok megvédését a miniszterelnök. A BKK vezérigazgatója szerint folyamatosan javul a cég online értékesítési rendszerének biztonsága. Minden szinten megszakítja a kapcsolatokat Izraellel a Palesztin Hatóság. A nap legfontosabb hírei július 21-én.

Továbbra is nemzeti feladatnak tartja a határok megvédését a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott: ha Olaszország nem képes megfékezni az illegális migrációt, akkor destabilizálódhat az ország. Úgy vélte: a Frontex nem járt sikerrel a migráció megállításában, ezért most Líbiában kell megpróbálni megfékezni a menekültáradatot, amelyhez a V4-ek felajánlották segítségüket. A vizes világbajnokságra utalva úgy vélte: nincs olyan rendezvénye a világnak, amit Budapest ne tudna megszervezni. A kormányfő Benjamin Netanjahu budapesti látogatásáról azt mondta: az izraeli kormányfő azért érkezett, hogy megvitassa, hogyan lehet Magyarországgal együttműködni a következő évtizedekben, de nagyvonalú ajánlatot tett a V4-eknek is.

A BKK vezérigazgatója szerint folyamatosan javul a cég online értékesítési rendszerének biztonsága. Dabóczi Kálmán az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: a rendszert elindulása óta folyamatosan érik támadások, ugyanakkor nincs olyan információ, hogy utasok személyes adatai kikerültek volna. A vezérigazgató hangsúlyozta: bármilyen informatikai támadási kísérlet büntetőjogi következményekkel jár. Sajtóhírek szerint a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki azt a fiatalt, aki állítása szerint azért vett 50 forintért egy bérletet, hogy tesztelje a rendszer sebezhetőségét. A vásárlás után ezt azonnal jelezte a BKK-nak, ami után a rendszert üzemeltető T-Systems feljelentette. A cég nem sokkal később a kritikákra azt közölte: kötelessége volt rendőrségi feljelentést tenni. Az ORFK a 24.hu hírportállal közölte: a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást indított az ügyben.

Bekapcsolódik a Budapest Airport pénzügyi átalakítási programjába az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD százmillió euróig terjedő kötvénykibocsátással járul hozzá a Liszt Ferenc-repülőteret üzemeltető vállalat 2019, illetve 2020 végéig esedékessé váló jelenlegi kötelezettség-portfoliójának módosításához és lejárati struktúrájának meghosszabbításához.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium tudomása szerint nincs magyar sérültje az Égei-tenger térségében pusztító földrengésnek - közölte a tárca sajtófőnöke. Menczer Tamás elmondta: az athéni magyar nagykövetségre nem érkezett segélyhívás, csupán egy rodoszi szállodában üdülő család jelezte, hogy nem esett bántódása. Törökország égei-tengeri partvidékét és a közeli görög szigeteket a Richter-skálán 6,7-es erősségű földrengés rázta meg. A természeti csapásban összesen négyen vesztették életüket és 31-en sérültek meg.

Augusztus 3-ig lezárták a Budai alsó rakpart Halász utcai felhajtó és Üstökös utcai felhajtó közötti szakaszát. A Bp2017 Világbajnokságot Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. közleménye szerint itt helyezik el a vizes világbajnokság óriás toronyugró versenyzőit kiszolgáló pihenőlétesítményeket. Az útlezárás okozta forgalmi korlátozás enyhítéséért a Halász utca felől északra továbbra is járható lesz a felhajtótól a Fő utca felé tartó útszakasz, a délre haladók pedig a rakpart alsó szakaszára továbbra is ráhajthatnak.

A hőség miatt felfüggesztette a hétvégi kamionstopot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A nehéz tehergépkocsik egészségvédelmi és közlekedésbiztonsági okokból szombaton és vasárnap korlátozás nélkül közlekedhetnek a magyarországi utakon. A rendelkezéssel a járművezetők a vezetési és pihenőidő betartása mellett hosszabb megszakítás nélkül teljesíthetik szállítási feladatukat.

Minden szinten megszakítják a kapcsolatokat Izraellel a palesztinok a jeruzsálemi al-Aksza mecsetnél bevezetett új biztonsági előírások miatt. Ezt Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke jelentette be. Hozzátette: a kapcsolatokat nem veszik fel mindaddig, amíg Izrael vissza nem vonja ezeket az új szabályokat. Jeruzsálemben és a megszállt területen három palesztin halt meg a biztonsági kapuk miatt kialakult feszült helyzetben.

Felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az eddigi stabilról Görögország államadós-osztályzatának kilátását a Standard & Poor's. A nemzetközi hitelminősítő a lépést elsősorban azzal indokolta, hogy a beinduló gazdasági fellendülés, valamint a már elfogadott költségvetési reformok és az adóssághelyzet további könnyítése miatt a 2020-ig terjedő időszakban várhatóan csökken a GDP-hez mért görög államadósság-ráta és az adósságszolgálat költségterhe is.

Az Egyesült Államokban lemondott a Fehér Ház szóvivője. Az indoklást még nem tették közzé, de amerikai sajtójelentések szerint Sean Spicer döntésének az oka, hogy Donald Trump elnök a Wall Street egyik pénzügyi szakemberét, Anthony Scaramuccit tervezi kinevezni kommunikációs igazgatónak. A Politico című lap információi szerint az új jelölt kinevezését a Fehér Ház kabinetfőnöke is ellenzi.

