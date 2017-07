A bérmegállapodások kapcsán tapasztalt problémák miatt szeretett volna egyeztetni a műanyag csomagolóeszköz-gyárral a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, ám a CSI Hungary Kft. vezetősége – noha azt állítja: nyitott a kommunikációra – saját értelmezési feltételekhez kötötte a konzultációt, és napok óta nem reagál a szakszervezet által ajánlott időpontokra.

A dolgozók körében sztrájkhangulat alakult ki, mert elfogadhatatlannak tartják a jelenlegi helyzetet. Korábban egyébként épp a munkáltató kérte a szakszervezetet, hogy tegyen javaslatot a bérfeszültség kezelésére. Ennek az érdekképviselet eleget is tett. Csakhogy később az érdemi javaslatokat letagadta a cég vezetése, mondván, nem is kért ilyet, mi több: nem is kapott.

„A helyzet komoly, de megoldható, ha a cég vezetése hajlandó a tárgyalásokra – mondta Székely Tamás, a VDSZ elnöke, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke.

Kapcsolódó hanganyagok Sztrájkhangulat Székesfehérváron Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!