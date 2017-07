Így vészeljük át a tartós hőséget

A tartós meleg elsősorban a szívbetegeket, az időseket és a gyereket viseli meg - figyelmeztet Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

„Aki tudja, hogy nehezen viseli a meleget, a legmelegebb órákban próbálja a fizikai terhelést csökkenteni, a programokat ne erre az időszakra időzítse. Vigyázzunk a gyerekekre és az idősekre, azoknak a folyadékpótlásáról gondoskodjunk, akik ezt maguk nem igazán tudják megtenni.”

Figyeljünk az állatokra is

A kutyákra is oda kell figyelni - hívja fel a figyelmet Pallós László országos állatvédelmi főfelügyelő.

„Zárt autóban semmiképpen ne hagyjunk állatot. A sétáltatásokat célszerű a kora reggeli vagy késő délutáni időszakra időzíteni. A táplálékot is célszerű több részletben adni. Friss ivóvize viszont mindig legyen az állatnak. Kicsit megritkíthatjuk, levághatjuk a szőrzetét, ez is komoly segítség lehet neki, hogy a nehéz napokat átvészelje.”

Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnöke is a kutyatartók figyelmét kéri.

„Aszfaltos vagy betonos felületen semmiképpen ne tartsuk az állatot, a terasz akár 60-80 fokra is fel tud hevülni, ami égési sérülést okozhat.”

A Fővárosi Állat- és Növénykertben élő legtöbb állat kedveli a meleg időt, de jeges finomságokra és fürdőzésre nekik is szükségük van a kánikulában - mondta Hanga Zoltán szóvivő. „Az elefántok is nagyon örülnek, hogy van egy tágas medencéjük, amiben akár a fejük búbjáig el tudnak merülni, a gondozók pedig rendszeresen locsolótömbbel is hűsítik őket.”

A jegesmedvékért sem kell aggódni - üzeni az állatkert szóvivője -, mert az ő kifutójuk a nap részében árnyékban van, bármikor belecsobbanhatnak a medencéjüket és kapnak jégbe csomagolt finomságokat is.

Árnyékolás, légkondi

Az otthonunkat és magunkat is hűtsük le - tanácsolja Szakács Zoltán főorvos, az Alvástársaság elnöke.

A munka rendje is változhat

A törvény kevés, de annál fontosabb szabály betartására kötelezi a munkáltatókat hőség idején.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség szerint szigorítani kellene a hőségriasztásra vonatkozó munkavédelmi szabályokat. Nemes Gábor, az érdekképviselet szóvivője. E szerint a szabadban dolgozók nagyobb odafigyelést érdemelnének.

„A munkáltató felelőssége, hogy biztosítsa a megfelelő körülményeket. A folyadékpótláson túl fontos lehet, hogy néhány percig hűvösebb helyiségben tudjanak tartózkodni. Felmerül annak a kérdése, hogy a szabályozásokat szigorítani kellene.”

A Magyar Közút megteszi, amit lehet - mondta az InfoRádióban Bánszki Róbert, a cég vagyon- és létesítmény-gazdálkodási igazgatója. Alkalmazottaik már reggel ötkor vagy hatkor elkezdhetnek dolgozni, hogy a legforróbb déli órákban ne kelljen munkát végezniük. Korlátlan mennyiségű hideg vizet, valamint napszemüveget és magas faktorszámű naptejet kapnak, és óránként 5-10 percet árnyékban vagy klimatizált járműben pihenhetnek.

Vásároljunk okosan!

Észszerűen vásároljuk és kerüljük az újra lefagyasztott élelmiszereket - kéri Pleva György, a NÉBIH élelmiszerbiztonsági igazgatója.

„A hűtendő élelmiszereket a lehető legkésőbb tegyük a kosárba, hűtőfóliás táskában kellene elhelyezni ezeket a termékeket. Ha a mélyhűtött termékek össze vannak ragadva, az arra utal, hogy már felolvadtak és újra fagyasztották őket, ami teljesen szabálytalan.”

