A magyar fiatalok a legkevésbé elégedettek az életükkel

A Magyar Nemzet azt írja, csaknem négyszáz dolgozót azonnal fel tudna venni a 38 ezer embert foglalkoztató MÁV. A vállalat tájékoztatása szerint nincs elég váltókezelő, tolatásvezető, pénztáros, jegyvizsgáló, járműszerelő, biztosítóberendezési és távközlési műszerész, forgalmi szolgálattevő, mérnök. A MÁV úgy látja, az a veszély nem fenyeget, hogy a munkaerőhiány miatt nem tud elindulni valamelyik járat.

A Világgazdaság cikke szerint a búzatermelők elégedettek a termés mennyiségével és minőségével is, és az árak további emelkedését várják, a malmok arra készülnek, hogy az új termésből készülő liszt árát 5-10 százalékkal megemelik. A számítások szerint a tavalyi rekordévhez képest 10-15 százalékkal lesz kisebb a búzatermés.

A Magyar Idők arról ír, hogy egy okostelefonra, tabletre is letölthető – egyelőre csak Android platformra kifejlesztett – ingyenes alkalmazás segítségével is elérhetők a kötelező olvasmányok, hangoskönyv formájában is. A telefonos alkalmazás egyelőre csak néhány kötetet tartalmaz, de az elérhető olvasmányok listája egyre bővül.

A Portfolio cikke szerint váratlan magyar lépés miatt borulhat a nemzetközi gázprojekt. A bolgár-román-magyar-osztrák (BRUA) gázvezeték megvalósulása is veszélybe kerülhet, miután a magyar és a román hatóságok megállapodása gyakorlatilag kizárná a projektből az osztrák partnereket – értesült az ICIS, a világ legnagyobb olajvegyipari piaci adat- és információszolgáltató vállalata.

A napi.hu arról ír, hogy alapjaiban kell újragondolni az építőipari szakemberképzést, mert a demográfiai folyamatok miatt a következő években biztosan nem lesz annyi építőipari szakmunkástanuló, mint ahogy azt a 2000-es évek elején megszoktuk – mondta lapnak az ÉVOSZ elnöke.

A Pénzcentrum arról ír, hogy az OECD-tagállamok között a török, észt és magyar fiatalok a legkevésbé elégedettek az életükkel. A kutatás szerint a fiatalokon kívül a felnőttek sem állnak túl jól hazánkban, Magyarország az alsó harmadban helyezkedik el az OECD országok rangsorában.

