Meglepő érdeklődés a reptéri szuperbuszon

Július 8-án kezdte meg működését a belváros és a repülőtér között közlekedő új, 100E autóbusz. A belvárosból közvetlen, átszállásmentes eljutást biztosító közúti kapcsolat régóta hiányzott Budapesten.

A közlekedési vállalat a Magyar Idők kérdésére elmondta, a reptéri direktbuszt naponta több mint 2000 utas veszi igénybe, ez járatonként 30 fős átlagos utasszámot jelent. Általánosságban a kora hajnalban a repülőtérre induló járatok utasforgalma a legmagasabb, valamint mindkét irányra jellemzően átlagon felüli a délelőtt 10 és délután 4 óra között közlekedő járatok utasforgalma.

A gyorsbuszok fél- és egész órakor indulnak mindkét irányba, utasaik a buszvezetőtől vásárolhatják meg a 900 forintos jegyüket. Ezzel mindenképpen jól járnak, hiszen csak alig valamivel többért, mint két BKV-jegy áráért, a gyorsforgalmi úton megállás nélkül haladhatnak a reptérről vagy a reptérre. Az utazási idő 40-60 perc, ami versenyképes a 3-as metró és 200-as kék busz menetidejével, de hosszabb, mintha saját gépkocsival vagy taxival utaznánk. Utóbbinak a költsége azonban sokkal magasabb, mint bármilyen közösségi közlekedési módé: a legjobb esetben is minimum 6000 forintba kerül, de távolabbi kiindulás esetén ennek duplája is lehet. A repülőtér közúti megközelítésének azonban van egy gyenge pontja, ugyanis ha a zárt gyorsforgalmi úton baleset történik, a kijutás alaposan megnehezül: az M0 felé kell kerülni, ami jelentős időveszteség, és a költségeket is megnöveli. Van azonban alternatív útvonal is, méghozzá vasúton: a fővárosból és az agglomeráció északi részéből gyorsan el lehet jutni a reptérre, a Nyugati pályaudvarról számos járat indul Kőbánya-Kispesten keresztül Ferihegy megállóhoz. Azonban ez a vasútállomás az azóta bezárt Ferihegy 1-es terminálhoz van közel, innen még el kell jutni valahogy Ferihegy 2-höz. A Nyugati és Ferihegy között 18-20 percig tart a vasutazás, ami igen jó részidő. A másik lehetőség, hogy Buda déli elővárosából igyekszünk vasúton a Kökibe, majd átszállással a reptér közelébe. Kelenföldtől odáig összesen 26 perc az út a vonatinfo.hu tájékoztatása szerint, és bár a vonatok pontossága sem bombabiztos, de a kötött pályán elkerülhetjük a dugót. A BKV Budapest bérletével a városhatáron belül a vonatozásért nem kell külön jegyet váltani, anélkül a 20 kilométeres jegy ára 465 forint - olvasható a Magyar Idők cikkében.

