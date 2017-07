Ránk szakad az ég - brutális riasztást adtak ki

Szerda este a Dunántúlon tartózkodó zivatarrendszer egyre inkább kelet, délkelet felé fejlődik tovább, és eközben északnyugat felől lassan stabilizálódik a légkör.

Az intenzívebb csapadékgócokban helyenként rövid idő alatt 20-30 mm is várható, illetve néhány helyen 60-70 km/h-s szél, valamint jégeső is társulhat a zivatarokhoz. Legjobb eséllyel a Dunántúl középső és déli részein egy-egy heves zivatar is kialakulhat nagyobb méretű jégszemekkel, 70 km/h-át meghaladó széllökésekkel.

Csütörtökön délután a záporok mellett északkeleten alakulhat ki egy-egy helyen esetleg zivatar is.

Forás: Országos Meteorológiai Szolgálat

