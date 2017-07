Hamarosan repül az új magyar légitársaság - lapszemle

A Magyar Nemzet arról ír, hogy már buszsofőrből is jelentős hiány van BKV-nál. A Magyar Időkben arról lehet olvasni, hogy a tavaszi fagy egész Európában nagy károkat okozott a gyümölcsösökben.

A Magyar Nemzet arról ír, hogy már buszsofőrből is jelentős hiány van BKV-nál, és ezt a problémát a 30 százalékos béremelés sem oldja meg. A társaságnál legalább 150-200 sofőr hiányzik, a szakszervezetek szerint ez szám elérheti az ötszázat is, és ekkora lehet a munkaerőhiány a Volán-társaságoknál is. A kezdő buszsofőrök a fővárosban 180-200 ezer forint között, míg vidéken 130-170 ezer forint között kereshetnek. A Volánbusznál idén átlagosan 13 százalékkal emelték a fizetéseket, de a tervek szerint jövőre 12, míg 2019-ben további ötszázalékos emelés várható.

A Magyar Időkben arról lehet olvasni, hogy a tavaszi fagy egész Európában nagy károkat okozott a gyümölcsösökben. A lap kiemeli, hogy a korszerű almáskertek tulajdonosai idén jól járnak, a tavaszi fagy okozta károk miatt ugyanis magasabb áron vehetik át az étkezési almát a kereskedők. Elsősorban azokból a fajtákból alakulhat ki hiány, amelyek Magyarországon is népszerűek, így a Jonagoldból és Idaredből is kevesebb kerülhet a magyar boltok polcaira. Szakértők szerint a csökkenő kínálat az árakra is jó hatással lehet, ez azonban csak a felvásárlási árakban jelentkezhet, a vásárlóknak nem kell különösebb drágulástól tartaniuk.

A béremelés sem okozhat nagy pénzromlást – írja Világgazdaság. A lap hangsúlyozza, hogy a gazdasági növekedés gyors lesz a választások előtt és után is, de van néhány kockázat, amelyekre a Magyar Nemzeti Banknak is figyelnie kell. Szakértők szerint az Európai Uniós források beáramlásának újbóli fellendülése és a fogyasztás növekedése támogatni fogja a GDP-bővülést 2017-ben és 2018-ban egyaránt.

A Portfolio arról közöl összeállítást, hogy a román gazdaság magabiztosan előzi meg a magyart. Elemzők szerint tartósan a közép-európai régió lehet Európa növekedési motorja, amelyben főleg Románia és Csehország lehet a főszereplő. Az idei első negyedévben egész Európában kiemelkedő volt a román gazdaság erősödése, amely 5,7 százalékkal tudott növekedni a tavalyi év hasonló időszakához képest. Ez nem egyszeri kiugró adat, hiszen 2016-ban volt 6 százalékos növekedés is a második negyedévben. Főleg a beruházások pörgették a növekedést, amely akkor lehet tartós, ha a román kormány továbbra is fegyelmezett költségvetési politikát folytat.

A napi.hu-n arról lehet olvasni, hogy hat hét múlva már repülhetnek az új magyar légitársaság gépei. Erről a RonanAir Légiközlekedési Kft. tulajdonosa beszélt. A Turizmus Online nevű szakportál kiemeli, hogy Rohan Nanayakkara 24 éve Magyarország tiszteletbeli magyar konzulja Sri Lankán. A Ronan Air gépei hamarosan 22 városba repülhetnek Budapestről, a terveket cég tulajdonosa szerint a magyar kormány is támogatja.

Kapcsolódó hanganyagok Lapszemle 1 Meghallgatom

Gazdasági lapszemle Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!