Szél Bernadett: Joggal fél a kormány a népszavazástól

Szél Bernadett hangsúlyozta, hogy mindenképpen népszavazás kellene Paks 2 ügyében.

„Alapvető nemzeti érdekünk, hogy ez a népszavazás megtörténhessen.

Nyilván nem volt véletlen, hogy az Alaptörvény-módosításunkat indoklás nélkül szavazta le az Igazságügyi bizottság és utána a plenáris ülés is, amely megváltoztatta volna azt a helyzetet, hogy nemzetközi szerződésről nem lehet népszavazást tartani. A Fidesz összeállt annak érdekében, hogy ez a helyzet ne változhasson. Ezt mi elkönyveltük úgy, hogy a Fidesz a nép ellenében akar kormányozni, hiszen ismertek azok a számok, amelyek arról szólnak, hogy a magyar emberek többsége népszavazást akar erről a kérdésről.”

Az LMP társelnöke megkérdőjelezte egyes, a témában tartott közvélemény-kutatások hitelességét.

„Azt látjuk, hogy nagyon sok olyan mérés születik, amit az atomlobbi közelében csinálnak annak érdekében, hogy bebizonyítsák, hogy Paks nélkül az ország működésképtelen, és a magyar emberek többsége támogatja az atomerőmű működését. Szükség van olyan kutatásokra is – többek között a Greenpeace Magyarország is végzett ilyet -, amelyek függetlenül kapcsolódnak a témához. Ezekből az látszik, hogy a magyar emberek 80 százaléka elutasítja a paksi bővítés ilyen formáját, és az is látszik, hogy ha lenne ebben a kérdésben népszavazás, az emberek el is mennének.

Joggal fél a kormány attól, hogy ha lesz népszavazás, az sikeres lesz.”

Szél Bernadett jelezte, hogy újabb népszavazási kérdésekkel próbálkoznak.

Kiváló oktatás, egészségügy és nulla korrupció

Az LMP társelnök-frakcióvezetője hangsúlyozta, az elmúlt 27 évben alapvető strukturális, rendszerproblémákat nem sikerült megoldani az országban. Szél Bernadett hozzátette, az LMP kiváló oktatási és egészségügyi rendszert szeretne kialakítani.

„Azért kell nullára vinni a korrupciót, mert jó béreket akarunk adni a magyar embereknek.

Amíg ezekkel a dolgokkal nem lépünk előre, addig Magyarország nem tud erős országként funkcionálni, mert polgárokat veszítünk el. Már ott tartunk, hogy minden hetedik gyermek külföldön születik. Ez egy nemzettragédia.”

Az oktatási rendszerről az LMP társelnök-frakcióvezetője azt mondta: a jelenlegi nem jó a tanárnak, nem jó a diáknak, és a szülőnek, tehát nem működik.

„Sokkal nagyobb autonómiát kell adni a tanároknak, ugyanis nem minden gyerek ugyanolyan. Nem lehet egy központi utasítást kiadni, hogy mit kell elvégezniük és a tanárokat rengeteg adminisztrációra kényszeríteni, hagyni kell a pedagógusoknak a hivatásukat gyakorolni.”

Szél Bernadett hozzátette, a szükséges költségvetést biztosítani kell, az elvont pénzeket vissza kell adni, és helyi szinten kell a beleszólást biztosítani.

„Olyan iskolaigazgatók legyenek, akiket ők akarnak, sőt ha a település önkormányzata képes működtetni az iskolát, akkor helyben kell működtetni.”

Keretekre szükség van, de fontos, hogy a Nemzeti Alaptanterv szerint működtetett iskolákban a tanárok megkapják azt a szabadságot, amellyel a gyerekekre tudják szabni az oktatást – hangsúlyozta az LMP társelnök-frakcióvezetője.

„A rengeteg adminisztráció kényszere, a folyamatos rohanás elveszi a munkájukat.

Ez nem normális.

Az sem, hogy a pedagógusok elmondása szerint másod- és harmadállásokat kell vállalniuk, hogy megéljenek.”

Az Orbán-kormány fizetésemelései és ígéretei vagy tűzoltásszerűek, vagy meggondolatlanok – jelentette ki Szél Bernadett.

„Komoly feszültséget teremthet az iskolákban, hogy a besorolási rendszer miatt egy több évtizede a pályán lévő tanár ugyanannyit keres, mint a frissen érkező.”

Kapcsolódó hanganyagok Paksról Meghallgatom

Az LMP programjáról Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!