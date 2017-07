10 milliárd forintos munkahelyteremtő program indul a kis és közepes vállalatok számára - a nap hírei

Augusztus elsejétől 10 milliárd forint összegű nyílt pályázatot hirdet a mikro-, kis- és közepes vállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására a Nemzetgazdasági Minisztérium. Varga Mihály tárcavezető közölte: a pénzből 1200 cégnél több mint 5 ezer új munkahely jöhet létre és további mintegy 10 ezer már meglévő megőrzését is támogatja. A cégek új eszközöket, gépeket szerezhetnek be, a támogatási összeget ingatlanvásárlásra vagy bérleti díjakra is fordíthatják.

Részben állami támogatással hoz létre 101 új munkahelyet az osztrák Leier építőipari cégcsoport magyarországi leányvállalata - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: 1985-ben a Leier volt az első nyugat-európai befektető cég Magyarországon. Komlós Andor, a Leier Hungária ügyvezetője közölte: a hat üzem közül a legnagyobb fejlesztés Jánossomorján lesz.

Megkezdődött a Green Holidays utasainak kártalanítása, így pénteken több százan kapták meg az arányos kártérítést - közölte az Uniqa. A biztosító vezérigazgatója szerint az elmaradt utak károsultjainak jelentős részéhez még a tervezett nyaralásuk előtt eljuthat a kártérítés. A biztosító korábban bejelentette, hogy a kárigények meghaladhatják a biztosító által vállalt 500 millió forintos keretet, így hozzávetőleg a jogos károk felét tudja megtéríteni.

Meghaladta az 50 ezret a benyújtott családi otthonteremtési kedvezmény igénylések száma, ismertette a legfrissebb adatokat Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A kért támogatási összeg elérte a 136 milliárd forintot. Hornung Ágnes, a nemzetgazdasági tárca pénzügyekért felelős államtitkára kiemelte: a tavalyi fordulat után az idei első félévben folytatódott a lakáspiac felívelése.

Az első féléves eredményeket követően felfelé módosította az idei évre vonatkozó várakozásait a Richter. Bogsch Erik, a gyógyszergyártó vezérigazgatója közölte: az euróban számolt árbevétel 10 százalékos emelkedésére számít idén a cég, míg májusban még 5 százalékos növekedést prognosztizált. A legtöbb piacon árbevétel növekedést ért el a csoport, csak Kínában csökkent kissé a forgalom.

Az LMP aktivistái is gyűjtik az aláírásokat az állami cégvezetők bérplafonjáról szóló népszavazási kezdeményezéshez. Hadházy Ákos, az ellenzéki párt társelnöke és Vágó Gábor, a népszavazás kezdeményezője hangsúlyozta: az állami vezetők béreinek a piaci viszonyokhoz kellene illeszkedniük. Az Együtt aktivistái is a napokban kezdték el az aláírásgyűjtést az állami cégvezetők bérplafonjáról szóló népszavazáshoz. Korábban az MSZP, a Párbeszéd és a Kétfarkú Kutya Párt is jelezte csatlakozási szándékát.

Az eredetileg kijelölt margitszigeti Hajós Alfréd uszodában rendezik a férfi vízilabda világbajnoki döntőt. Korábban felvetődött, hogy a Duna Arénába vinnék át a szombat esti magyar-horvát finálét. A nemzetközi szövetség tájékoztatása szerint azonban a hivatalos időmérést végző Omega képviselője jelezte: az úszóviadal este nyolc órai befejezését követően lehetetlen másfél óra alatt teljes védettséget kialakítani a másnap is használt infrastruktúrának, és képtelen ennyi idő alatt telepíteni a vízilabdához szükséges berendezéseket.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége szerint semmilyen körülmény nem mentesítheti a légitársaságokat az alól, hogy utasaiknak segítséget nyújtsanak váratlan helyzetben. Baranovszky György, a szervezet elnöke az InfoRádióban azután közölte ezt, hogy szerdán több mint száz utast hagyott Pozsonyban a Ryanair Madridból, illetve Velencéből Budapestre tartó járata. A diszkont légitársaság indoklása szerint a két gép vihar miatt nem tudott leszállni a Liszt Ferenc repülőtéren, azonban kiderült, hogy a repülő üresen visszajött Budapestre. Az InfoRádióval a Ryanair közölte: nem volt elég autóbusz és éjszakai szállás Pozsonyban, ezért az ügyintézők azt tanácsolták az utasoknak, hogy utazzanak haza a saját pénzükön, ami után a légitársaság megtéríti költségüket.

Románia nem engedte be légterébe az orosz miniszterelnök-helyettes Moldovába tartó repülőgépét. Bukarest azzal indokolta a lépést, hogy Dmitrij Rogozin szerepel az Európai Unió szankciós listáján. A gép Fehéroroszország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország érintésével repült volna Chisinauba, de a román hatóságok visszafordították. A politikus az utasok életének veszélyeztetésével vádolta Bukarestet.

Berlin, Peking és Moszkva is bírálta az amerikai szenátus által jóváhagyott büntetőintézkedéseket. A csomag Oroszország, Irán és Észak-Korea ellen szigorú pénzügyi szankciókat fogalmazott meg. Moszkva válaszlépéseket is bejelentett. A szankciók orosz energetikai beruházásokban részt vevő német, francia, osztrák és holland vállalatokat is érintenek. Korlátozzák az Egyesült Államok beruházási lehetőségeit is orosz vállalatokban.

Csak néhány óráig volt a világ leggazdagabb embere Jeff Bezos, az Amazon internetes áruház alapítója a Forbes magazin listáján. Bill Gates, a Microsoft informatikai óriáscég alapítója a csütörtöki kereskedési nap végére visszavette stabil vezetését. Csütörtökön rekordmértékben kereskedtek az Amazon részvényeivel. A kereskedés végére az Amazon árfolyama 1046 dollárra esett, majd az árfolyam további 2 százalékot csökkent a New York-i tőzsdezárás után.

