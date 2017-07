Ezüstérmes lett Hosszú Katinka, Milák Kristóf és a férfi pólóválogatott a vizes világbajnokságon - a nap hírei

Három részletben, 35 milliárd forintért fejlesztik a Hungaroringet – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Dupla családi pótlékot kapnak augusztusban a családok.

Ezüstérmes lett 200 méter háton Hosszú Katinka. A szám olimpiai ezüstérmese országos csúccsal csapott a célba. Szintén ezüstérmet nyert Milák Kristóf 100 méter pillangón a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon. A 17 éves sportoló harmadszor is junior világcsúcsot úszott és tovább javította országos rekordját. Cseh László ötödikként ért célba. Kapás Boglárka 800 gyorson az 5. helyet szerezte meg a döntőben. Buhus Richárd 50 háton a 10. legjobb időt úszta, így nem jutott be a döntőbe. A magyar 4x100 as vegyes gyorsváltó a 6. helyen ért célba a döntőben. A magyar csapatnak összesen 6 érme van eddig a magyarországi világbajnokságon.

Hét magyar tisztségviselő kapott helyet a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség vezető testületeiben. Gyárfás Tamás, a FINA végrehajtó bizottságának tagja mostantól a FINA Műúszó Technikai Bizottságot is felügyeli.

Három részletben, 35 milliárd forintért fejlesztik a Formula-1-es Magyar Nagydíjnak otthont adó Hungaroringet, hogy a pálya 2026 után is része legyen a világbajnoki sorozat versenynaptárának. Erről Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter beszélt, miután találkozott Chase Careyvel, az Formula-1 kereskedelmi jogait birtokló Formula One Group elnökével.

Dupla családi pótlékot kapnak augusztusban a családok, hogy könnyebben tudjanak készülni az iskolakezdésre - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence megismételte: emellett idén szeptemberben már az elsőtől a kilencedik osztályig minden gyermek ingyen kapja a tankönyvcsomagot.

Augusztus 20-án aláírásgyűjtésbe kezd a Jobbik az európai bérunióért. Vona Gábor pártelnök megismételte: a cél a bérek felzárkóztatása a nyugat-európai keresetekhez. A párt bejelentette azt is, hogy elengedné az egészségügyi dolgozók egészségbiztosítási járulékát és beépítené a bérükbe, emellett életpályamodellt dolgozna ki a számukra.

Kötelezettségszegési eljárást indított Lengyelország ellen az Európai Bizottság az igazságszolgáltatást érintő szabályozások miatt. A brüsszeli testület a hivatalos értesítő levéllel elindította az eljárást, amelynek végén egy tagállamtól megvonhatják szavazati jogát az Európai Tanácsban. A lengyel külügyminiszter nem hiszi, hogy az unió szankciókat vethetne ki Lengyelországra.

Az Egyesült Államokban John Kelly belbiztonsági minisztert nevezte ki a Fehér Ház új kabinetfőnökévé az amerikai elnök. Donald Trump hat hónap után vált meg az eddigi kabinetfőnöktől, Reince Priebus-tól.

Berlin, Peking és Moszkva után Teherán is bírálta az újabb amerikai büntetőintézkedéseket. A csomag Oroszország, Irán és Észak-Korea ellen szigorú pénzügyi szankciókat fogalmazott meg.

