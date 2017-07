Gluténérzékenység-mizéria: van igazság?

Az öltözködési divatokhoz hasonlóak a táplálkozási divatok – írja a Magyar Nemzet. A legtöbb fogynivágyó ugyanolyan sűrűn cserélgeti diétafilozófiáját, mint a ruháit. A megrögzött diétaharcosoknak pedig főellenségekre van szükségük, amelyek akár sűrűn változnak is. Gondoljunk csak a margarin, az édesítőszerek, a cukor, a tej megítélésére. És a gluténra, amit most sokan minden bajok forrásának tartanak. Van viszont olyan kutatás is, ami szerint pedig éppen a gluténmentes diéta növeli a szívbetegségek kialakulásának kockázatát.

Sokaknak már az is meglepő lehet, hogy

a glutén nem szénhidrát, hanem fehérje

és további álhírek vagy legalábbis megalapozatlan információk is keringenek róla az interneten. A Magyar Nemzet cikkírója szerint az egyik ilyen legalább 35 betegséget sorol fel, amelyet a glutén fogyasztása okozhat. Ezek alapján a tudatos vásárló igyekszik elkerülni ezt, a méregnek titulált élelmiszert. Számos cég pedig ki is szolgálja őket, gluténmentes termékekkel. Persze nem pusztán jó szándékból, a gluténmentes termékek piaca az évtized végére 7,59 milliárd dolláros értéket is elérhet a Markets and Markets piackutató cég előrejelzése szerint – olvasható a Magyar Nemzetben.

A lap szerint azonban a tudományosan aggasztó állításokból nem sok igaz. A cikkíró úgy véli, semmilyen kutatási eredmény nem igazolja, hogy a glutén szívbetegségeket okozna, ahogy a felsorolt bajok nagy többségéért sem felelős. A Columbia Egyetemen működő, lisztérzékenységet kutató központ munkatársai elhatározták, hogy tömegeken vizsgálják meg ezt a feltételezett hatást. A kutatáshoz több mint 170 ezer amerikai egészségügyi dolgozótól 1976 óta gyűjtött kérdőíves adatot használtak fel. A nővérek és ápolók négyévente töltötték ki a kérdőívet, amely egészségi állapotukra és táplálkozásukra kérdezett rá. A kitöltőket öt csoportra osztották attól függően, hogy mennyi glutént fogyasztottak, és összehasonlították, hogy hányan szenvedtek szívbetegségekben a csoportok tagjai közül, idézi a Reuters jelentését a Magyar Nemzet. A British Medical Journal folyóiratban közzétett eredmények szerint évente a legkevesebb glutént fogyasztók 0,35 százaléka betegedett meg szívbetegségben, a legtöbb glutént fogyasztóknak viszont csak a 0,28 százaléka. Tehát többen kaptak szívbetegséget a kevés glutént fogyasztók közül. A statisztikai elemzés szerint nincs szignifikáns különbség a két csoport között, de

az nem igaz, hogy a glutén megnövelte volna a szívbetegségek kialakulásának kockázatát.

A jelenséget a kutatók azzal magyarázzák, hogy akik gluténmentesen táplálkoznak, azok a teljes kiőrlésű gabonákat ugyanúgy kizárják étrendjükből, mint a finomított szénhidrátokat. Azok azonban csökkentik a szívbetegségek kialakulásának kockázatát. A gluténmentes étrend nemcsak rostokban szegény, de kevesebb B-vitamint is tartalmaz, növelve a nehézfémmérgezés kockázatát. A kutatók szerint ezek az eredmények nem pusztán azt jelentik, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a gluténmentes étrend csökkentené a szívbetegségek kialakulásának kockázatát, hanem azt igazolják, hogy nem csökkentik például az infarktus kialakulásának a veszélyét – olvasható a Magyar Nemzetben.

Mindez nem azt jelenti, hogy mértéktelenül lehet fogyasztani a glutént.

Ráadásul, ahogy korábban meg is írtuk, vannak ténylegesen gluténérzékeny emberek. Az ő immunrendszerük kórokozónak tartja a glutént, és toxikus antitesteket termel ellene, amelyek szinte leborotválják a vékonybél belső falát borító bélbolyhokat, és nagyon kellemetlen emésztőszervi, sőt akár idegrendszeri tüneteket is okoznak. Azonban a teljes társadalomnak talán egy százaléka gluténérzékeny. A többieknek a glutén közömbös vegyület, nem okoz egészségre káros hatást.

Nem árt azonban tudni, hogy a gluténérzékenység hosszú időn át lappanghat, ha huzamosabb ideig, nagy mennyiségben fogyaszt valaki glutént, a szükséges tápanyagok nem tudnak megfelelően felszívódni és hasznosulni.

Igazságot tehát – még - nem lehet tenni, a tanulság azonban az lehet, mindenre és annak ellenkezőjére lehet tudományos, vagy annak tűnő igazolást találni.

