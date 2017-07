Áll a bál a budapesti fák miatt

Nem először tart sajtótájékoztatót Szabadai Viktor, a liberálisok fővárosi választmányának elnöke arról, hogy a dézsás ültetés rossz módszer: az így kihelyezett fák mindenhol gyorsan elpusztulnak.

"Halott fák városa címmel indítottam tavaly egy sorozatot. Igyekeztem bemutatni azt, hogy a dübörgő propagandával szemben bizony sajnos ez a zöldítési program közel sem olyan sikeres, mint ahogy azt állítja a város vezetése. Elsősorban a lebetonozott placcokra dézsákban kihelyezett fiatal fák sorsát mutattam be. Többek között a Kálvin téren, a Móricz Zsigmond körtéren és az Etele téren mutattam be ilyen fákat.

Az Etele téren például a dézsákban kihelyezett fák 80 százaléka sajnos elpusztult"

- mondta Szabadai Viktor.

Most a pesti alsó rakparton, a Margit híd és a Dráva utca közötti sétányra kirakott dézsákban haldokolnak a fák - jelezte az ellenzéki politikus.

“Ez egy rossz konstrukció, a 40 fokban napra kihelyezett fiatal fák ezt nem bírják. Fel kell hagyni ezzel a rossz konstrukcióval.

Rengeteg pénzébe kerül a budapestieknek, hogy ezeket a fákat újra és újra megpróbálják valamilyen módon pótolni – ragaszkodva a dézsás megoldáshoz.

Elkezdtük összeszámolni, hogy mennyi pénzbe kerülhet mindez, de annyi ilyen fával találkoztunk már a városban, hogy látszik, szinte irdatlan mennyiségű pénz megy el a hozzá nem értő magatartás miatt” - fogalmazott Szabadai Viktor.

Az InfoRádió interjút kért a Főkert illetékesétől, de a társaság az időhiányra és a szabadságolásokra hivatkozva írásban válaszolt a kérdésekre.

A Főkert szerint csak olyan helyeken rakják ki dézsákban a fákat, ahol a közművek és a közlekedés miatt nem lehet a földbe ültetni azokat. Elismerik, hogy – már csak az öntözés megszervezése miatt is – ez drágább módszer, de szerintük a haszna is nagyobb, hiszen így olyan területekre – például szűk utcákba – is ki tudnak tenni fákat, ahol más technológiát nem tudnánk alkalmazni.

A Főkert nem ért egyet azzal, hogy ezek a növények mindenhol elpusztulnak. Például

az Etele, a Nyugati, a Vörösmarty és a Kálvin téren, valamint az Oktogonon, a Rákóczi úton, a Váci utcában, a Budai Várban és a Bem rakparton nincs semmi bajuk.

A liberálisok által említett rakparton 97 fát ültettek el; 50-et dézsába, 47-et talajba. Július 27-én bejárást tartottak a sétányon, és nem látták a fák tömeges pusztulását.

A levelek pedig nem azért sárgák, mert nem öntözik a növényeket, hanem azért, mert száraz a levegő

– nyugtatott meg mindenkit a Főkert.

