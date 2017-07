A magyar úszók 9 éremmel zárták a hazai rendezésű világbajnokságot - a nap hírei

A magyar úszók két arany-, öt ezüst - és két bronzéremmel zárták a hazai rendezésű világbajnokságot. A Duna Arénában Hosszú Katinka volt az első számú éremhalmozó, hiszen két elsőséggel, valamint egy második és egy harmadik hellyel járult hozzá a sikerekhez. A 28 éves úszó megvédte címét 200 és 400 méter vegyesen, valamint ezüstérmes lett 200 méter háton, 200 méter pillangón pedig a dobogó harmadik fokára léphetett fel. A vb magyar felfedezettje a 17 éves Milák Kristóf, aki 100 méter pillangón az előfutamban, majd az elődöntőben és a döntőben is junior világcsúcsot úszott, utóbbi kettő pedig országos csúcs is volt, a fináléban ez ezüstérmet ért. Szintén második lett Cseh László, aki 31 évesen sorozatban nyolcadik világbajnokságán is érmet szerzett, ezúttal 200 méter pillangón. Egy évvel a riói kudarc után ezüstéremmel tért vissza Verrasztó Dávid, a 28 éves magyar versenyző 400 méter vegyesen végzett a második helyen. A magyar küldöttség első érme a Kozma Dominik, Németh Nándor, Holoda Péter, Bohus Richárd összeállítású 4x100 méteres férfi gyorsváltó bronzérme.

Elutasította az osztrák kancellár Magyarországot szidalmazó kijelentéseit a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arra reagált, hogy Christian Kern az Österreich című politikai és közéleti lapnak megismételte: támogatja a pénzügyi nyomásgyakorlást Magyarország és Lengyelország ellen. Úgy fogalmazott: Európa értékközösség, ezért nem elfogadható, hogy ezek az országok lépésről lépésre felszámolják a demokráciát és a hatalmi ágak szétválasztását, valamint korlátozzák a sajtószabadságot. Szijjártó Péter válaszában közölte: a magyarok értéknek tartják a biztonságukat és a határvédelmet, de azt nem, ha valaki beleszól egy másik ország belügyeibe, és meg akarja mondani, hogy kikkel kell együtt élniük.

Nem vesz részt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának hétfőre összehívott ülésén a Fidesz-KDNP – jelentette be Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke. Molnár Zsolt, a testület szocialista elnöke korábban azt mondta: az ülésen a többi között a vizes világbajnokság tapasztalatai, valamint az orosz, azeri wifi-ügy kerül napirendre. Emellett a bizottság tagjai tájékoztatást kérnek a Politico című lapban megjelent információkról, amelyek szerint Magyarország és a NATO között minimálisra szűkült az információáramlás bizalmatlanság miatt.

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár a Duna Arénában folytatott tárgyalásokat Laura Flessel francia sportminiszterrel. Miniszteri szintű francia vezető 2010 óta nem járt Magyarországon. A sportért felelős államtitkárság közölte: a francia sportminiszter a megbeszélésen ismertette, hogy hol tart a 2024-es párizsi olimpiai pályázat, és kijelentette, hogy számít a magyar sportvezetés támogatására is.

Ősszel törvényjavaslatban kezdeményezi a minimálnyugdíj 50 ezer forintra emelését az LMP. Schmuck Erzsébet frakcióvezető-helyettes elmondta: a párt tavasszal már benyújtott egy hasonló indítványt, amelyet akkor a kormánytöbbség a gazdaság teljesítőképességének határaira hivatkozva nem támogatott. Hozzátette: a nyugdíjasok kétharmada, mintegy 2 millióan havi 120 ezer forintnál kevesebből kénytelenek élni. Több mint 70 ezer nyugdíjas járandósága pedig a 70 ezer forint sem éri el.

Fokozott óvatosságra kéri a külföldre utazókat a Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtófőnöke. Menczer Tamás ezért még rövid utazás esetén is javasolja a regisztrációt a konzuli szolgálat honlapján. Mint közleményében fogalmaz: az európai terrorfenyegetettségi szint minden korábbinál nagyobb. A 2015-ös párizsi terrortámadás óta több mint 300-an vesztették életüket, és mintegy ezren sérültek meg európai támadásokban.

A Publicus Intézet kutatása szerint júliusban 1 százalékpontot csökkenve 25 százalék volt a Fidesz támogatottsága. A Vasárnapi Hírek megbízásából készült felmérés alapján az MSZP, valamint a Jobbik tábora is 1-1 százalékpontot csökkent, támogatottsága 13, illetve 10 százalék. A Nézőpont elemzése alapján a teljes felnőtt népesség 30 százaléka támogatta a Fidesz-KDNP- t. A Jobbikot 11, az MSZP-t 7 százalék.

Már csak hétfőig lehet fizetni a régi 2000 és 5000 forintosokkal. Augusztustól már csak az új, barna és sárga színű banjkegyek használhatók. A régi bankjegyeket minden bank- és postafiókban 3 évig, utána pedig a jegybankban 20 évig lehet díjmentesen újra cserélni. Az MNB az új 2000 és 5000 forintos papírpénzeket is a legkorszerűbb műszaki jellemzőkkel látta el.

Fokozott ellenőrzés-sorozatot indít hétfőtől az adóhatóság. A szeptember 20-ig tartó, országos akcióban az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer szabályainak betartását vizsgálják a pénzügyőrök. Az ellenőrök különös figyelmet fordítanak az adózási szabályokat megszegő vállalkozók kiszűrésére.

Ausztráliában terrorista merényletet akadályoztak meg a hatóságok. A támadók egy repülőgépet akartak felrobbantani - közölte a miniszterelnök. Malcolm Turnbull elmondta: a hatóságok péntek éjjel 4 embert vettek őrizetbe Sydney-ben. Az ausztráliai repülőtereken megszigorították a biztonsági készültséget, a miniszterelnök pedig azt kérte az utasoktól, hogy lehetőleg minél kisebb poggyásszal érkezzenek a légikikötőkbe. A rendőrfőnök tájékoztatása szerint még kevés az információ a tervezett merénylet helyéről, időpontjáról és céljáról.

