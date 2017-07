Itt az újabb hőségriasztás - a nap hírei

Országszerte a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást rendelte el péntek éjfélig a tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár. Szentes Tamás ajánlása szerint a legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között érdemes árnyékos helyen tartózkodni. A bárki által igénybe vehető légkondicionált helyek listája elérhető a katasztrófavédelem weboldalán.

Csaknem félmillió néző látta a budapesti és balatonfüredi vizes világbajnokság versenyeit - mondta a vasárnap zárult vb szervezőbizottságának elnöke. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter a Duna Arénában tartott tájékoztatón kiemelte: a budapesti szállodák átlagos kihasználtsága a vb két hetében meghaladta a 90 százalékot, miközben a szobák átlagárai 200 százalékkal emelkedtek. A záróünnepségen Julio Maglione, a FINA elnöke minden idők legjobb világversenyének nevezte a Budapesten és Balatonfüreden rendezett 17. vizes vb-t.

Összesen 750 milliárd forint fejlesztési forrás lesz elérhető a kibővített MFB Pontokban 2020-ig a kis- és közepes vállalkozások, valamint a lakosság számára - mondta a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály közölte: a hálózat taglétszáma az év végére 600 fölé emelkedik. Hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a vállalkozások széles körben, gyorsan és olcsón jussanak hitelhez. Szólt arról is, hogy a ciklusban a támogatások több mint 60 százaléka jut gazdaságfejlesztésre.

Öt ellenzéki párt támogatja az állami cégvezetők bérplafonjáról szóló népszavazási kezdeményezést. Az MSZP, az LMP, a Párbeszéd, az Együtt és a Kétfarkú Kutya Párt politikusai közös tájékoztatón jelentették be ezt. A pártok célja, hogy az állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági cégeknél dolgozók éves fizetése ne haladhassa meg az államfő éves tiszteletdíját. A népszavazáshoz november 21-ig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni.

Még a jövő hónapban újra összehívja az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülését Molnár Zsolt, a testület szocialista elnöke. A hétfőre tervezett rendkívüli ülés a kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen lett. A testület a vizes világbajnokság tapasztalatairól, az orosz-azeri wifi-ügyről, a NATO és Magyarország közötti információáramlásról kért volna tájékoztatást.

Megtette a szükséges intézkedéseket a külügyi tárca a magyar csapvíz minőségéről tévesen megjelent amerikai információk helyreigazításáért. A külgazdasági és külügyminisztérium azután közölte ezt, hogy az Amerikai Járványügyi Hivatal korábban arra figyelmeztette a Magyarországra utazókat, hogy csak gyárilag lezárt palackban vagy dobozban lévő vizet fogyasszanak. A magyar tárca arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon az ivóvíz biztonsággal fogyasztható és európai szinten is kiváló minőségű.

Megszünteti november 1-jétől a lakossági felhasználók részére nyújtott villamosenergia-szolgáltatását a Magyar Telekom. A Nemzeti Közművekhez tartozó Démász Zrt. már jelezte: kész biztosítani minden érintett villamosenergia-ellátását. Aki más villamosenergia- szolgáltatóval kíván szerződést kötni, annak a váltásról magának kell gondoskodnia szeptember 30-ig.

Szerdától forgalomkorlátozások lépnek életbe az Árpád hídi metrómegálló környékén a 3-as vonal felújításának előkészületei miatt. A munkálatok idején buszok viszik az utasokat. Szerdán az ehhez szükséges út- és forgalomtechnikai munkák kezdődnek meg. A korlátozások várhatóan október végéig tartanak, és szakaszosak lesznek.

Korlátozások lesznek a 2-es villamos közlekedésében augusztus 9-től szeptember 10-éig a Kossuth Lajos téren zajló építési munkálatok, valamint pálya-felújítási munkái miatt - közölte a BKK. Augusztus 9-től 18-ig nem közlekednek a villamosok, augusztus 19-től szeptember 10-éig pedig rövidített útvonalon, a Közvágóhídi hétállomás és a Kossuth Lajos tér között járnak. A várható forgalmi torlódások miatt alternatív útvonalak igénybevételét javasolja a BKK.

Megszűnik az Európai Unióból érkező munkavállalók szabad beáramlása Nagy-Britanniába a Brexit napján, 2019 márciusában - erősítette meg a kormányfő hivatala az elmúlt napok ellentmondó nyilatkozatai után. Theresa May szóvivője részleteket nem közölt arról, hogy az Egyesült Királyság pontosan milyen bevándorlás-politikát léptet életbe 2019 után. Korábban a pénzügyminiszter és a belügyi tárcavezető is úgy nyilatkozott, hogy a Brexit után sem zárulnak be hirtelen az ajtók.

Lengyelországban visszaküldte a parlamentnek az ellenzék és az Európai Bizottság által is vitatott két bírósági törvényt Andrzej Duda államfő. A parlamentben korábban jóváhagyott két jogszabály a tervezett lengyel igazságügyi reform része, csak úgy, mint a múlt kedden elfogadott, bíróságok szervezetéről szóló jogszabály. Brüsszel a hétvégén kötelezettségszegési eljárást indított Lengyelország ellen a szabályozások miatt, mert álláspontja szerint azok aláásnák az igazságszolgáltatás függetlenségét.

Elhunyt Jeanne Moreau színésznő, a francia filmművészet kiemelkedő alakja, a francia Művészeti Akadémia első női tagja. 89 éves volt. Több mint 150 filmben szerepelt. Együtt dolgozott a világ összes nagy rendezőjével. Francois Truffaut-val forgatta egyik legjobb filmjét, a Jules és Jimet. Leghíresebb filmjei közé tartozik a többi között a Veszedelmes viszonyok.

