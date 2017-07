Digitális nomádok nincsenek - így védjük adatainkat a neten

„Nincsenek olyanok, hogy digitális nomádok!”

Ezt üzeni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Akadémiájának programigazgatója azoknak, akik azt hiszik, hogy ha ők maguk nem használják az internetet, akkor a személyes adataik sem kerülnek fel rá.

„A magyar populáció körülbelül negyede nem használ internetet, informatikát, de az ő adataik, információk is elektronikus formában találhatóak meg. Egy kedvezménykártya használata után keletkező adatokból lehet tudni, ki, mikor és mit vásárolt, tehát nagyon jól össze lehet rakni egy profilt.”

Vannak olyan adataink, amelyeket kötelező megadnunk, és vannak olyan úgynevezett metadatok - például a híváslistánk és a böngészési előzményünk, amelyekről általában nem is tudjuk, hogy megadtuk őket - tette hozzá Krasznay Csaba. természetesen a titkosszolgálatok is megszerezhetik az adatainkat, de vannak olyan információk is - folytatta a szakértő, amiket csak bizonyos rendszerekben szabad tárolni

„Például az egészségügyi adataim kizárólag megfelelő helyeken lehetnek, nem szabad, hogy ezek kikerüljenek az internetet, de ez rajtunk kívül álló. Mi azt tehetjük, hogy nem láttatunk többet az életünk privát szférájából, mint amennyi indokolt, mert

az internet nem felejt.”

Különösen a deepweb, a mélyinternet nem, márpedig az adataink kilenc tizede nem található meg a Google segítségével, tehát nem is töröltethető vele - hívta fel a figyelmet Krasznay Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Akadémiájának programigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

