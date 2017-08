Az év eddigi legerősebb hőhulláma tesz próbára minket - totális riasztás

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán kedden kiemelték: az már biztos, hogy a mostani lesz a szezon eddigi legerősebb hőhulláma, a legmelegebb napokban a hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 39, 40 Celsius-fokot, sőt egy-egy helyen a 41 fok sem kizárt.

Kedden országszerte sok helyen volt 35 foknál is melegebb, többfelé (főként keleten és a fővárosban) 37 fokot is mértek. Mivel a következő napok maximumrekordjai 40 fok körül (a fővárosiak 37-39 fok között) lesznek, a hőmérséklet (főként a hétvégén) megközelítheti, akár meg is döntheti a napi rekordértékeket.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az összes megyére első-, másod- és harmadfokú figyelmeztetéseket adott ki a hőség miatt keddre. Veszélyjelzésük szerint két megyében van érvényben a legmagasabb, harmadfokú (piros) figyelmeztetés: Csongrád és Békés megyében a napi középhőmérséklet is 29 Celsius-fok felett alakulhat. Emellett csaknem az egész országban másodfokú, míg Nógrád megyében elsőfokú a meteorológiai szolgálat által hőség miatt kiadott figyelmeztetés.

Az Országos Mentőszolgálat azt közölte, hogy országosan mintegy 15 százalékkal több dolguk volt a mentőknek egy átlagos naphoz képest az elmúlt huszonnégy órában a hőség miatt. Győrfi Pál, a szervezet szóvivője az M1 aktuális csatorna műsorában azt mondta, hogy - érdekes módon - a budapesti esetszám nem nőtt. A leggyakoribb a hőség miatti rosszullét, amely ájulás, de akár infarktus is lehet - tette hozzá.

A MÁV szakemberei folyamatosan ellenőrzik a vasúti sínek hőmérsékletét, 45 Celsius foknál, illetve fölötte fokozott pályafelügyeletet vezetnek be. A vasúttársaság közleményében ismertette: a tartós hőterhelés szerkezeti változásokat okozhat a vasúti pályában, 50-60 Celsius-fok között a sínek deformálódhatnak, ilyenkor sebességkorlátozást vezetnek be. A felsővezetékek a nagy melegben megnyúlnak, emiatt előfordulhat szakadás, áramszedőtörés.

A MÁV-Start a hőségriasztás alatt a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon ingyen ásványvizet ad az utasoknak. Az InterCity vonatokon a klímaberendezés meghibásodása esetén osztanak vizet. A vonatok megközelítően harmadában, mintegy 600-ban van légkondicionáló vagy légjavító berendezés, a járművek karbantartásánál ezekre fokozott figyelmet fordítanak. A légkondicionáló az előre beállított hőfokot biztosítja, míg a légjavító berendezés a külső hőmérsékletet képes néhány fokkal csökkenteni.

A Volánbusz folyamatosan ellenőrzi járatain a klímaberendezések, szellőzőrendszerek, ablakok megfelelő működését, hiba esetén a problémát a lehető leggyorsabban megoldják. A vállalat azt közölte, hogy autóbuszai jelentős többsége digitális vezérlésű klímaberendezéssel van felszerelve, amelyek jellemzően 28 és 17 Celsius fok között állíthatók. Megjegyezték, hogy a klímák hatékonyságát ilyen meleg időben rontja, ha egy vonalon sok a megálló, ezért gyakran nyitják a jármű ajtaját. A Volánbusz arra készül, hogy szerdától a két legnagyobb budapesti autóbusz-állomáson vizet oszt utasainak.

A száraz, forró időjárásban több a szabadtéri tűz, a kánikulában naponta negyven ilyen esethez hívják a tűzoltókat. Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője azt is elmondta, hogy továbbra is érvényes a június 20-án elrendelt országos tűzgyújtási tilalom, amely szerint tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek kétszáz méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A helyettes szóvivő kiemelte: a szabadtéri tüzek kilencvenkilenc százalékát emberi mulasztás okozza.

A péntekig elrendelt hőségriadó miatt a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkavédelmi főosztálya ismét felhívta a munkáltatók figyelmét a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme miatt szükséges megelőző intézkedések fontosságára és figyelmeztetett, hogy a járási hivatalok ebben az időszakban fokozott figyelmet fordítanak a hőséggel összefüggő munkavédelmi előírások ellenőrzésére.

