Okosodnak az áruházak - lapszemle

A Magyar Időkben interjút olvashatnak a nemzeti kastély- és várprogram miniszteri biztosával, aki arról beszél, hogy a magyar viszonyokra szabott program egyedülálló lehetőség 39 kastély és vár számára, hiszen ezeket nemcsak felújítják, hanem turisztikai vonzerővé is alakítják. Virág Zsolt kiemelte, hogy a kastély- és várlánc esetében reális cél a nullszaldós működtetés, napjainkban tucatnyi kastély és vár képes nyereségesen működni.

A Magyar Nemzet arról közöl cikket, hogy sokan nem is tudják, hogy hepatitis-fertőzöttek. Egy friss felmérés szerint Magyarországon a hepatitis C fertőzötteknek csak a 34 százaléka van tisztában azzal, hogy valaha elkapta a betegséget, miközben 46 ezer ember nem is tud róla, hogy fertőzött. A jelenleg igénybe vehető gyógyszeres kezelés mellékhatások nélkül akár nyolc hét alatt gyógyulást hozhat. Ám a költségek miatt nem kaphatja meg mindenki a több millió forintba kerülő terápiát.

Látványosan halad az új utasmóló építése a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – írja a Világgazdaság. A lap kiemeli, hogy a 2B terminálhoz kapcsolódó, 225 méter hosszú létesítmény őszre tető alá kerülhet, azután elkezdődhetnek a szakipari munkák. A létesítmény elsősorban a nem schengeni utasforgalom miatt jön létre, az új utasmólónak kell kiszolgálnia a jövő nyártól Budapestről New Yorkba és chicagóiba közlekedő járatokat.

A Portfolión arról lehet olvasni, hogy a magyar közutak meglepően hosszúak, a hálózat sűrűsége az egyik legnagyobb az Európai Unióban, ugyanakkor az úthálózat minősége gyengébb mint az uniós átlag. 1990-2015 között több mint hétszeresére nőtt, évente átlagosan 8,1 százalékkal bővült a magyar autópálya-hálózat hossza, az EU-ban 1990-2013 között 1,7 szeresére emelkedett az autópálya hálózat hossza, míg évi átlagban 2,2 százalékkal bővült a gyorsforgalmi úthálózat.

A napi.hu arról készített összeállítást, hogyan a magyar nettó átlagbérek hogyan viszonyulnak az Európai Uniós háztartási gépek áraihoz. A KSH adatai szerint 2011-ben egy magyar átlagos fizetés 80 százalékába került volna egy LCD vagy LED televízió, ez azonban mára 40 százalékra csökkent. A szakértők a termékek drágulása ellenére hasonló tendenciákat figyeltek meg a tűzhelyek és a mosógépek körében is.

A Pénzcentrum arról közöl írást, hogy egyre több áruházban lehet találkozni digitális címkékkel a boltok polcain. A portál hangsúlyozza, hogy a magyar áruházakban sok újítással lehet találkozni, és hamarosan digitális térképek is segíthetik a vásárolókat. Tavaly óta már okos próbafülkékkel is vannak egyes helyeken, ahol egy digitális kijelzőről megtudhatjuk mennyiben kerül a termék, továbbá hogy milyen méretek vannak még az adott áruból.

