Újabb gigadugók következnek

Az érintett részeken a teljes burkolatot felújítják, ami azt jelenti, hogy nem szaporodik a helyenként most már egymásba érő, a korábbi javítást jelző foltok mennyisége. Azt még nem lehet tudni, pontosan mikor kezdődnek a munkálatok – írja a vg.hu a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közlése alapján.

A tájékoztatás szerint az M1-esen a Budapesttől Hegyeshalom felé vezető pályán egy 2,5, valamint egy több mint 11 kilométer hosszú útszakaszt jelöltek felújításra. A beruházások tervezett költsége több mint hárommilliárd forint. A Magyar Közút tervezett felújításán túl más felújítás is várható az M1-esen, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. most készíti elő az autópálya leromlott állapotban lévő pályaszakaszainak rekonstrukcióját is. Az elképzelések szerint nemcsak a forgalmi sávok száma növekszik majd, hanem a teljes meglévő útburkolat megújul. Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter még az év elején jelentette be, hogy az M1-es forgalomterhelése megnőtt, ezért a kormány asztalán van az a javaslat, hogy Budapest és Tatabánya között egész biztosan, három-négy éven belül pedig Tatabánya és Győr között valószínűleg kétszer három sávosra bővül az autópálya – olvasható a vg.hu honlapján.

Az M7-esen is jelentős felújítások várhatóak: a Budapesttől Letenye irányába tartó sztráda jobb pályáján – egybefüggőn – több mint húsz kilométer hosszúságban újítanák meg az autópályát, aminek tervezett beruházási költsége 4,3 milliárd forint. Az M3-ason több helyen is várhatók majd munkák – ezek kezdési időpontja sem ismert –, de idővel Budapesttől Vásárosnamény irányában a jobb pályán két helyen nyolc, illetve hat kilométer hosszan, a bal pályán pedig csaknem másfél kilométeren újul meg a burkolat – írja a Világgazdaság.

Ezeken kívül a fő- és a mellékutakon július-augusztusban nagyobb, összefüggő, rövidebb szakaszokon akár a teljes forgalmisáv-szélességre kiterjedő nagy felületű burkolatjavításokat végeznek a szakemberek, több mint négyszáz helyszínen. Bár a burkolathibák megszüntetésekor törekednek arra, hogy a közlekedőket minél kevésbé zavarják, több esetben éjszaka végzik a munkálatokat, szinte biztos, hogy több helyen komoly fennakadásokra is számítani kell.

