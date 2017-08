Újabb megyékre adták ki a legsúlyosabb figyelmeztetést

Csütörtökre már nyolc megyére és Budapestre is a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetését adta ki a hőség veszélye miatt a meteorológiai szolgálat.

A veszélyjelzés szerint a főváros és Pest, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyében van érvényben a piros figyelmeztetés. Ezeken a területeken a napi középhőmérséklet 29 Celsius-fok felett valószínű.

Az ország többi megyéjére is másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat, tehát a többi megyében is várhatóan 27 fok felett alakul a napi középhőmérséklet.

Az előrejelzés szerint csütörtökön is napos, száraz idő lesz. Kora estétől az északi és nyugati határvidéken felhősebb tájak is lehetnek, és ott egy-egy zápor, esetleg zivatar is lehet. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, esetleges zivatarfelhő környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34-39 fok között várható. Késő estére 23-31 fok közé mérséklődik a meleg.

Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár keddtől péntek éjfélig rendelte el a hőségriadót az egész ország területére.

