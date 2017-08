Jön az ujjlenyomatos bankkártya? - lapszemle

A Magyar Idők az Állami Számvevőszék elnökével közöl interjút. Domokos László szerint folytatni kell az adócsökkentést és a feketegazdaság letörését, az áfát viszont nem mérsékelni kell, hanem beszedni. A béreket terhelő adók szintje idehaza több mint 48 százalék, ennél a környékbeli államok elvonása és az unió átlaga is alacsonyabb – tette hozzá az ÁSZ vezetője a Magyar Időknek.

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a bentlakásos szociális intézmények szabályozása átfogó és szigorú, mégis megdöbbentő esetek látnak napvilágot az ilyen otthonokban történt jogsértésekről. Az ellátásra jutó kevés pénz, a rendszeres ellenőrzés elmaradása, valamint a szakképzett munkaerő hiánya együtt okozza az áldatlan állapotokat -- olvasható a Magyar Nemzetben.

A Világgazdaság szerint a kánikula minőségromlást okozhat a most érő zöldségeknél és gyümölcsöknél. A fólia alatt és az üvegházakban termesztett paprikára például nagy veszélyt jelent, hogy nem tud átszellőzni, de gondot okoz az aszály is, ráadásul a kánikulában az öntözés is kevésbé hatékony. A kertészek most abban bíznak, hogy a lehűlés fokozatos lesz, és nem jár viharokkal, illetve jégesővel, mert akkor nem kerül veszélybe a termés.

A Portfolio arra keresi a választ, hogy ugyanabban a városrészben két egyforma lakásnak miért különböző az ára, és mire kell figyelni, ha erről a témáról olvasunk elemzéseket. A portál szerint fontos, hogy tisztában legyünk a kínálati és az értékesítési árak közti eltérésekkel, valamint az esetleges áralku mértékével.

A napi.hu azt írja, hogy biometrikus azonosítót tesztel az egyik nagy bankkártyacég. Az új megoldás a chipes technológiát ötvözi az ujjlenyomattal. Először Dél-Afrikában próbálták ki sikerrel, most pedig a bolgár ügyfelek mondták azt, hogy a biometrikus kártyát kényelmesebb használni, mint a PIN kódosat, ráadásul biztonságosabb, mint a sima chipes kártya.

