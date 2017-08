Lehet fokozni: a parlagfűnek tetszik az időjárás

A következő napokban várhatóan országszerte emelkedni fog a parlagfű pollenkoncentrációja a levegőben - mondta az InfoRádiónak az Országos Közegészségügyi Intézet aerobiológusa, aki azt is közölte, hogy idén a kánikula miatt erősebb lehet a parlagfűszezon.

A hétvégén elsősorban a déli országrészeken – vagyis az Alföldön és a Dél-Dunántúlon számítanak a szakemberek arra, hogy a parlagfű pollenkoncentrációja eléri azt a szintet, amely már komolyabb tüneteket okoz az allergiásoknál – mondta Magyar Donát, az Országos Közegészségügyi Intézet aerobiológusa.

„Az egész országban érzékelhetik a tüneteket az allergiások, főleg a hétvégén. Az elsőfokú riasztási szintet lehet, hogy el is éri a koncentráció nagysága.”

Magyar Donát azt is közölte, hogy idén az időjárási alakulása miatt a korábbi évekhez képest erősebb lehet a parlagfűszezon.

„A parlagfű a korábbi csapadékos időjárásnak köszönhetően erőteljesen növekszik, nagy a zöldtömeg, ennek következtében erős pollenszezonra számíthatunk.”

Az Országos Közegészségügyi Intézet tájékoztatása szerint hétvégén a parlagfű mellett a csalánfélék pollenje is ismét sokfelé magas koncentrációban lehet jelen. Emellett a kültéri allergén gombák spóraszáma is közepes-magas, de helyenként akár nagyon magas szintet is elérhet.

