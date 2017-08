Tényleg megszűnik a mentők 104-es száma? Mit kell hívni, ha baj van?

Jövőre már az ország összes régiójából a mentők segélyhívásai is a miskolci és a szombathelyi központba futnak be. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ezentúl mindenkinek a 112-t kell hívnia, ha például mentőre van szüksége, a 104-es hívószám ugyanis megmarad.

A 112 az egységes európai segélyhívószám, amellyel rendőrt, mentőt és tűzoltót is lehet hívni. A népszerűsítése érdekében 2009 óta még saját napja is van, február 11-e.

Sokan azonban nem tudják, hogy a 112 bevezetése a legtöbb országban, köztük Magyarországon sem jelentette az úgynevezett nemzeti hívószámok megszüntetését. A tűzoltók tehát továbbra is riaszthatók a 104-es, a mentők a 105-ös, a rendőrök pedig a 107-es telefonszámon is.

Viszont akkor adódik a kérdés, hogy miért van szükség a 112-re.

Nos azért, mert az nemcsak egy hívószám, hanem két fogadóközpont is. Az egyik Miskolcon, a másik Szombathelyen működik. Aki tehát nem a 112-t, hanem a 104-et, a 105-öt vagy a 107-et tárcsázza, annak a hívása ezek valamelyikébe fut be. Ott eldöntik, hogy mentőre, tűzoltóra vagy rendőrre van szüksége, és egy elektronikus adatlap kitöltésével, illetve szükség esetén az telefonáló átkapcsolásával riasztják a közelben lévő egységet.

Az InfoRádió megkereste a Belügyminisztériumot, hogy igaz-e a Lánglovagok értesülése, amely szerint jövőre már a mentők összes hívását is ezek a központok fogadják. A tárca írásban válaszolt a kérdéseinkre. Megerősítették, hogy 2018-tól minden 104-es hívás a 112 központjába fut be.

Az a bizonyos húsz százalék

Ennek több oka is van. Ha egy helyszínen rendőrre, mentőre és tűzoltóra is szükség van, akkor egyszerre tudják riasztani mindhárom szolgálatot, de ami ennél is fontosabb, hogy ki tudják szűrni a vakriasztásokat, tehát feleslegesen sehová sem fog kirobogni a segítség. Bármilyen furcsa ugyanis, de a hívások többsége semmilyen beavatkozást nem igényel - mondta korábban az InfoRádióban Hablicsek Nikoletta, az Országos rendőr-főkapitányság ügyeleti főosztályának vezetője.

„Vannak úgynevezett rosszindulatú segélyhívások, amikor káromkodnak a telefonban, de előfordulhat, hogy kisgyerekek szórakoznak a telefonnal. Ezeknek az aránya 70 százalék, 10 százalék információkérés, ebből következik, hogy

a hívásoknak csupán 20 százaléka igényli valamelyik szerv beavatkozását.”

Nem jelent biztonságot, ha nincs SIM

Hablicsek Nikoletta szerint sokan azért hívják a nemzeti hívószámokat, hogy félrevezessék a hatóságot, pedig azért szabálysértés és pénzbüntetés jár.

„Sok hívás SIM-kártya nélküli telefonról érkezik, de nem árt tudni, hogy a hívásfogadó központban ezeknek a helye is pontosan látszik egy térképen.”

A 104-es, a 105-ös és a 107-es telefonszámokat tehát nem szüntették meg, azok továbbra is hívhatóak. Akkor fogják kikapcsolni, ha már senki sem hívja azokat - tájékoztatott a Belügyminisztérium.

