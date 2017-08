Vasárnap éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás - a nap hírei

Vasárnap éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást a tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár. A rendelkezés az ország egész területére vonatkozik. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma értesítette a megyei kormánymegbízottakat a hőségriadóról.

A tartós kánikula miatt felfüggesztette a kamionstopot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A nehéz tehergépkocsik egészségvédelmi és közlekedésbiztonsági okokból szombaton 15 órától vasárnap 22 óráig korlátozás nélkül közlekedhetnek a magyarországi utakon.

Megdőlt a fővárosi napi melegrekord és az országos adat is megközelítette a több mint száz éve mért legmagasabb értéket.

Újpesten délután 39,7, Kübekházán pedig 40,3 Celsius fok volt.

Rekord alacsony ózontartalom-értékeket mért az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az 5 mérőállomás emellett nagyon magas UV-sugárzási értékeket is mutatott. Szombaton a sugárzás az extrém szintet is elérheti. Ilyenkor normál bőrtípusnál már 15-20 percnyi napozás után is bőrpír keletkezhet.

Adatszolgáltatás javítására 250 millió forint vissza nem térítendő támogatást kap 118 települési önkormányzat. A kormány célja, hogy hatékonyabbá váljon a közpénzügyi tervezés és ellenőrzés rendszere. A tárca január végén hirdetett pályázatot az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítására.

Összesen 4 nyomozást folytat a rendőrség a BKK jegyértékesítési rendszerének ügyében - tudta meg az InfoRádió. Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője az InfoRádió kérdésére elmondta: eljárás indult az információs rendszer, vagy adat megsértése miatt, személyes adattal visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt. Egy személy gyanúsított, ő szabadlábon védekezik. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is eljárást indított az online jegyértékesítési rendszerrel, valamint a MOL Bubi közbringarendszerrel összefüggő adatkezelések miatt.

Augusztus végéig kiemelten ellenőrzi a Magyarországra érkező tojásokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A hollandiai tojás fertőzés után a hatóság azt közölte, hogy Magyarország nem érintett az ügyben. A holland élelmiszerbiztonsági hivatal a héten tájékoztatott arról, hogy rovarirtószer-szennyeződés gyanúja miatt 180 tojástermelő telepet be kellett zárni.

Az országos főállatorvos szerint jelentős károkat okozhat Magyarországon az afrikai sertéspestis. Bognár Lajos ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az országban még nincs fertőzött terület. Két nappal ezelőtt Romániából jelentettek sertéspestist két háztáji gazdaságból. A megbetegedett állatok 90 százaléka elhullik.

Romániában a különleges nyugdíjak korlátozásáról döntött a kormány. Mihai Tudose miniszterelnök a belügyi alkalmazottak bérének növelését is bejelentette. Egy sürgősségi kormányrendelet szerint a katonák, rendőrök, hírszerzők, törvényhozók, pilóták, diplomaták nyugdíja ezentúl nem lehet magasabb, mint addigi fizetésük, a járandóság pedig utólag már csak az infláció mértékével nőhet.

Koszovóban pénteken sem sikerült megválasztani a parlament elnökét. A törvényhozás határozatképtelen volt, mivel a 120 képviselő kevesebb mint a fele jelent meg az ülésen. A képviselők csütörtökön tették le esküjüket, innentől számítva 15 napon belül meg kell választani a törvényhozás elnökét. Ha ez nem sikerül, akkor előrehozott választást kell kiírni.

Újabb nem kormányzati szervezet mondott igent az olasz kormány magatartási kódexére. A német székhelyű Sea-Eye a Földközi-tengeren dolgozó 9 NGO közül a negyedik, amely elfogadja az olasz kormány diktálta szabályokat. A 2015-ben alapított szervezet két hajóval végez embermentést.

A görögországi táborokban élő menekültek és afrikai rászorulók támogatásáról döntött az Európai Unió. Az Európai Bizottság 9,3 millió euró folyósításáról határozott, hogy az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága célzott támogatást tudjon nyújtani a rászorulóknak.

Átmeneti időszakra vonatkozó megállapodást vár a brit kormánytól a legnagyobb brit vállalatvezetői szövetség a Brexittel kapcsolatban. A szervezet javaslatai között szerepel az elvileg 2019 márciusában lezáruló kilépési tárgyalások meghosszabbítása.

Szankciókat rendelt el a Krím félszigetre került gázturbinák ügyében az unió. A tagállami kormányokat tömörítő tanács a büntetőintézkedések részeként zárolta az érintettek vagyonát, a természetes személyek ellen pedig beutazási korlátozást léptetett életbe. Moszkva válaszintézkedéseket helyezett kilátásba.

Venezuelában megkezdődött az alkotmányozó nemzetgyűlés alakuló ülése. A parlament épületét rendőrök és katonák vették körül, mert ellenzéki tüntetéstől tartanak. Nem sokkal az ülés kezdete előtt Ferenc pápa üzenetében arra kérte Nicolás Maduro szocialista párti államfőt, hogy függessze fel a testület munkáját.

Firenzében be kellett zárni az Uffizi-képtárat, mert elromlott a légkondicionáló rendszer. Az intézmény várhatóan csak szombaton nyit ki. Az olasz polgári védelem vasárnapig meghosszabbította a hőségriasztást, amely már eddig is 26 olasz nagyvárosban volt érvényben. A legmagasabb hőmérséklet mindenhol 40 Celsius fok körüli.

Elkészült az eddigi legpontosabb térkép az univerzumban lévő sötét anyagról. Ez segítheti annak megértését, honnan származik a sötét anyag - írja a BBC hírportálja. Az eredmények alátámasztják a korábbi tanulmányokat, amelyek szerint az univerzumot 4 százalékban normál anyag, 26 százalékban sötét anyag és 70 százalékban sötét energia alkotja.

